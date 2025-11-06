Uno por uno: ¿Quiénes son los nuevos líderes de la CGT?

El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) llevó a cabo este miércoles su congreso nacional ordinario , durante el cual, mediante una votación a mano alzada, se decidió mantener el sistema de conducción tripartito . En esa misma instancia, se nombraron nuevos líderes: Octavio Argüello , Jorge Sola y Cristian Jerónimo .

Argüello , figura cercana a Hugo Moyano , continuará encabezando la central sindical , siendo el único dirigente ratificado en el cargo. Los otros dos asumirán por primera vez como secretarios generales , ocupando el lugar de Héctor Daer y Carlos Acuña .

La elección se produjo a poco más de un mes de la renovación legislativa en el Congreso y marca el posicionamiento que adoptará la CGT en los próximos meses, justo cuando el Gobierno de Javier Milei busque impulsar su paquete de reformas , entre ellas la modificación del régimen laboral .

Es un dirigente con vínculos estrechos con la familia Moyano . Como secretario regional del gremio de Camioneros en Tres de Febrero , logró extender su mandato dentro de la CGT . Había asumido el cargo en diciembre del año pasado , tras la renuncia de Pablo Moyano , un hecho que volvió a dejar en evidencia las tensiones internas entre los miembros del clan. Aunque su gestión se extendía hasta agosto de 2026 , fue ratificado nuevamente luego de la votación realizada este miércoles.

Octavio Argüello.

Su continuidad representa un respaldo firme a la línea moderada de la central obrera —integrada por los sectores conocidos como los “gordos”, los “independientes” y el barrionuevismo—, quienes apuestan por mantener la comunicación abierta con el gobierno de Javier Milei.

Nacido en 1962 en Loma Hermosa, el dirigente inició su actividad laboral en 1979 en una empresa de recolección de residuos. Seis años después fue electo delegado sindical y, tras conocer a Hugo Moyano, comenzó su trayectoria como referente del gremio camionero.

Su debut en la política se produjo en 2003, cuando fue elegido diputado provincial por el Frente Popular Bonaerense, dentro de la lista liderada en aquel entonces por Aldo Rico.

El sindicalista nacido en 1962 en Loma Hermosa empezó a trabajar en una empresa de recolección de residuos en 1979.

Años después, entre 2007 y 2011, desempeñó el cargo de diputado nacional, esta vez representando al Frente para la Victoria. Asimismo, ocupa la presidencia del partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), una fuerza política impulsada por Hugo Moyano tras su distanciamiento de Cristina Kirchner, y que hoy está encabezada por su hijo Hugo.

Jorge Sola, otro hombre apoyado por los “gordos” en la CGT

Es conocido como “Pino”, apodo que debe a su contextura robusta. En septiembre, logró ratificar su liderazgo como secretario general del Sindicato del Seguro, en un proceso electoral con lista única, donde obtuvo el 97% de los votos favorables.

A finales de los años ochenta, se sumó al peronismo, luego de haber iniciado su militancia en las filas del Partido Intransigente. Durante la década del noventa, entabló relación con Hugo Moyano dentro del Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA). Llegó a este congreso respaldado por el sector de los “gordos”, que representa a la corriente moderada del sindicalismo.

Su trayectoria dentro de la CGT comenzó en 2012, cuando pasó a integrar el consejo directivo que en ese momento estaba bajo la conducción de Moyano.

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello encabezarán la central obrera el próximo periodo.

Originario de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, Sola cuenta con una formación diversa: es técnico mecánico, docente en Biología y abogado. Junto con Argüello, se lo considera uno de los principales representantes del ala dialoguista de la CGT, que propone que las organizaciones sindicales participen activamente en la mesa de negociación con el Gobierno para discutir la reforma laboral.

Desde su perspectiva, Sola sostiene que es necesario introducir transformaciones que permitan integrar al trabajo informal y advierte sobre un traslado progresivo del empleo industrial hacia el sector de los servicios.

En la antesala de la elección, había manifestado que las cuestiones laborales debían abordarse con estrategias adaptadas a las particularidades de cada región del país, además de reclamar una renovación en la postura y el discurso de la CGT.

La CGT enfrenta la inminente negociación de la reforma laboral con una estructura renovada y mayor representación sectorial.

No obstante, también expresó críticas hacia algunas medidas ya adoptadas por el Gobierno, entre ellas las modificaciones del fondo de cese laboral voluntario, la disminución de las sanciones por empleo no registrado y la creación de la figura del colaborador independiente.

Cristian Jerónimo, objetado por un gremio clave del transporte

Actualmente se desempeña como secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Vidrio. Su designación reemplazó la representación de Gerardo Martínez, líder de la UOCRA e integrante del núcleo de conducción más cercano de la CGT. Martínez es reconocido por su perfil conciliador dentro del movimiento sindical y, además, actúa como vocero del sector en el Consejo de Mayo, organismo impulsado por el Gobierno de Javier Milei en 2024.

Jerónimo, en cambio, no contaba con el respaldo de la UTA, conducida por Roberto Fernández. Desde ese gremio del transporte lo cuestionaban por haber respaldado la ocupación de la sede de la UTA en diciembre de 2019, episodio ocurrido cuando el actual integrante del triunvirato de la CGT mantenía vínculos estrechos con Pablo Moyano.

Jorge Sola.

Con 41 años, Jerónimo es el más joven entre los tres dirigentes que encabezan actualmente la CGT. Su vínculo con el sindicato comenzó mientras trabajaba en una empresa dedicada a la distribución de vidrios para automóviles en el conurbano bonaerense. Con el tiempo, y a los 33 años, fue elegido secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio.

Días antes de su designación, el dirigente sindical se había pronunciado sobre la posibilidad de una reforma en la legislación laboral, al afirmar: “Nosotros reivindicamos los convenios colectivos de trabajo y la discusión convencional, sobre eso podemos discutir todo. Ahora, cuando te plantean la reforma laboral, primero hay muchas cosas que reformar en Argentina”.