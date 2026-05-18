Ruta 52: impulsan un proyecto en Jujuy para que avance el mantenimiento de un corredor estratégico

El diputado provincial Federico Canedi, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto para declarar de interés estratégico y prioritario la conservación, mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 79, dos corredores considerados claves para la conectividad y el desarrollo productivo de Jujuy.

La propuesta pone el foco especialmente sobre la Ruta Nacional 52, en el tramo que une Purmamarca con el Paso de Jama, una vía utilizada tanto por el turismo como por el transporte internacional y la actividad minera. Según se detalla en la iniciativa, se trata de una conexión estratégica dentro del Corredor Bioceánico Eje de Capricornio.

Entre los argumentos expuestos, el proyecto advierte sobre el crecimiento sostenido de la circulación pesada en la zona y señala que "actualmente circulan más de 30 mil vehículos pesados por mes y se estima que el flujo aumentará considerablemente con el avance del corredor bioceánico". Además sostienen que la Ruta 52 forma parte del Corredor Bioceánico Eje de Capricornio.

Ruta 52 - Federico Canedi (1)

La propuesta también busca reorganizar el tránsito en el norte provincial. En ese sentido, plantea fortalecer el perfil turístico de la Ruta 52 y utilizar la Ruta Provincial 79 como alternativa logística para el transporte pesado. Además, entre sus objetivos menciona "mejorar la conectividad y la integración territorial", "incrementar la seguridad vial" y "fortalecer la competitividad de las economías regionales". Asimismo, el proyecto solicita avanzar en acuerdos con Nación y Vialidad para impulsar obras y mecanismos que permitan garantizar el mantenimiento permanente de estos corredores estratégicos. Federico Canedi

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