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8 de mayo de 2026 - 10:56
Jujuy.

Un camión habría perdido el control y destruyó una casa en la ruta Nº52

La casa que estaba ubicada a orillas de la ruta Nº52, quedó totalmente destruida. Hasta el momento no se reportaron personas heridas e investigan las causas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un camión habría perdido el control y destruyó una casa en la ruta Nº52

Un camión habría perdido el control y destruyó una casa en la ruta Nº52

Un violento siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 52, en la provincia de Jujuy, donde un camión habría perdido el control, impactó contra un árbol y terminó derrumbando una vivienda, provocando daños materiales de gran magnitud.

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Por causas que todavía son materia de investigación, el rodado de gran porte se salió de la calzada y avanzó hacia una propiedad ubicada a la vera de la ruta. Antes de impactar contra la casa, el vehículo destruyó un árbol y luego colisionó de lleno contra la estructura.

La casa sufrió pérdidas totales

Como consecuencia del fuerte impacto, la vivienda quedó prácticamente destruida. Las imágenes del hecho reflejan la gravedad del siniestro y los importantes daños ocasionados en la construcción.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre personas heridas ni sobre el estado de salud del conductor del camión.

Investigan las causas del hecho

Personal policial y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir tras el incidente y realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades buscan determinar qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y si existieron fallas mecánicas o factores externos que derivaron en el choque. La investigación continúa en curso.

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