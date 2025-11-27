jueves 27 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de noviembre de 2025 - 09:28
Jujuy.

Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Un acoplado con carga, dominio paraguayo, quedó varado sobre Ruta 52, sentido este–oeste. Piden circular con extrema precaución.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Captura de pantalla 2025-11-27 090748
Lee además
Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate.   video
Buenos Aires.

Fuerte pelea de tránsito terminó a los tiros entre dos hombres y un policía
(Foto de archivo)
Atención.

Este semana, habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: los detalles

De acuerdo con los primeros reportes, el acoplado permanece detenido sobre la traza y llama la atención que el camión tractor que lo trasladaba no se encuentra en el lugar, lo que agrava el panorama porque el vehículo queda más expuesto en la ruta y sin una señalización adecuada alrededor.

ruta naciónal 52
Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

Tránsito reducido y sin señalización suficiente

El estado de transitabilidad en el sector fue calificado como de “media calzada con precaución”, ya que el acoplado ocupa buena parte de uno de los carriles. Esto obliga a que los vehículos que circulan en ambos sentidos deban compartir un único espacio de paso, coordinando las maniobras y reduciendo la velocidad para evitar incidentes.

En el lugar no hay señalización preventiva suficiente ni balizas que adviertan con antelación sobre el obstáculo fijo en la ruta. Por eso, se insiste en que los conductores deben estar muy atentos al tránsito que se aproxima y evitar sobrepasos riesgosos en la zona afectada.

Recomendaciones para quienes circulen por la zona

A los señores conductores se les recomienda:

  • Circular con velocidad reducida al aproximarse al km 45 de la Ruta 52.

  • Mantener la distancia apropiada de frenado respecto al vehículo que va adelante.

  • Respetar las indicaciones del personal de tránsito, si hubiera, y las señales viales existentes.

  • Evitar maniobras bruscas y sobrepasos en el tramo donde la calzada está parcialmente ocupada.

Hasta que se retire el acoplado y se despeje completamente la ruta, las restricciones continuarán vigentes. Se sugiere, en lo posible, prever mayores tiempos de viaje y tener en cuenta este tramo conflictivo al planificar recorridos por la zona.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fuerte pelea de tránsito terminó a los tiros entre dos hombres y un policía

Este semana, habrá cortes de tránsito en San Salvador de Jujuy: los detalles

Corte y desvío del tránsito en la Ruta 34 por las obras de la nueva autopista

Corte de agua en Alto Comedero: a qué sectores afecta

Canasta navideña 2025: poco aumento frente a 2024 y cuánto cuesta armarla

Lo que se lee ahora
Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Están los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy video
Legislatura.

Designaron a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy

Vista de San Salvador de Jujuy de noche.
Imperdible.

Realizarán una caminata nocturna gratuita en el Parque Botánico: naturaleza bajo la luna

Octavio Pasini Bonfanti, el jujeño que superó tres veces en cáncer.
Historia.

El jujeño que superó 3 veces el cáncer: "Parece que la vida se quiebra, pero es volver a empezar"

Plantel Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Baja confirmada: la despedida de un jugador de Gimnasia de Jujuy que sorprendió

Instituto de Educación Superior.
Educación.

Comienzan las preinscripciones para carreras en los Institutos de Educación Superior

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel