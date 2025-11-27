Tránsito reducido en Ruta 52 por un camión con acoplado detenido a la altura del km 45

De acuerdo con los primeros reportes, el acoplado permanece detenido sobre la traza y llama la atención que el camión tractor que lo trasladaba no se encuentra en el lugar, lo que agrava el panorama porque el vehículo queda más expuesto en la ruta y sin una señalización adecuada alrededor.
Tránsito reducido y sin señalización suficiente
El estado de transitabilidad en el sector fue calificado como de “media calzada con precaución”, ya que el acoplado ocupa buena parte de uno de los carriles. Esto obliga a que los vehículos que circulan en ambos sentidos deban compartir un único espacio de paso, coordinando las maniobras y reduciendo la velocidad para evitar incidentes.
En el lugar no hay señalización preventiva suficiente ni balizas que adviertan con antelación sobre el obstáculo fijo en la ruta. Por eso, se insiste en que los conductores deben estar muy atentos al tránsito que se aproxima y evitar sobrepasos riesgosos en la zona afectada.
Recomendaciones para quienes circulen por la zona
A los señores conductores se les recomienda:
Circular con velocidad reducida al aproximarse al km 45 de la Ruta 52.
Mantener la distancia apropiada de frenado respecto al vehículo que va adelante.
Respetar las indicaciones del personal de tránsito, si hubiera, y las señales viales existentes.
Evitar maniobras bruscas y sobrepasos en el tramo donde la calzada está parcialmente ocupada.
Hasta que se retire el acoplado y se despeje completamente la ruta, las restricciones continuarán vigentes. Se sugiere, en lo posible, prever mayores tiempos de viaje y tener en cuenta este tramo conflictivo al planificar recorridos por la zona.