Bloqueos y tensión en Bolivia: cómo está la situación en la frontera con Jujuy y Salta

Bolivia atraviesa días de alta tensión social y política. Las protestas y bloqueos instalados en distintos puntos del país se profundizaron durante las últimas semanas y ya afectan la circulación en rutas estratégicas. En este contexto, la situación es seguida de cerca desde el norte argentino, especialmente en Jujuy y Salta, donde el movimiento fronterizo con el país vecino mantiene una relación cotidiana por turismo, comercio y tránsito de personas.

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Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este lunes se registraban 26 puntos de bloqueo activos distribuidos en cinco departamentos del país. La región más afectada es La Paz, aunque también hay interrupciones en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y otras zonas. Las protestas afectan principalmente corredores internos y rutas interdepartamentales.

Hasta el momento, los reportes difundidos no indican cortes directos en los pasos fronterizos más utilizados por el norte argentino, como Puente Internacional La Quiaca - Villazón o el paso entre Aguas Blancas y Bermejo.

Sin embargo, el escenario genera atención debido a que los bloqueos afectan rutas clave para el transporte y la logística interna boliviana, lo que históricamente puede repercutir en el abastecimiento, el movimiento comercial y la circulación hacia las zonas limítrofes.

La situación también es observada por quienes viajan regularmente a Bolivia para realizar compras, trámites o actividades comerciales, un movimiento frecuente especialmente desde localidades del norte de Salta y Jujuy.

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Qué reclaman los sectores movilizados

Las protestas comenzaron semanas atrás y se profundizaron luego de la promulgación de la ley 1.720, una reforma cuestionada por organizaciones campesinas, comunidades indígenas y sectores sociales, que denunciaban una posible flexibilización sobre el uso y control de tierras.

Aunque la norma finalmente fue dejada sin efecto, los reclamos continuaron y se ampliaron hacia otros puntos.

Actualmente, distintos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira y cuestionan medidas económicas impulsadas por el Gobierno.

Entre los principales reclamos aparecen:

El aumento de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Cuestionamientos por combustibles y problemas mecánicos denunciados por usuarios.

Acusaciones de incumplimiento de promesas electorales.

Rechazo a reformas económicas y nuevos impuestos.

El periodista boliviano Jaime Iturri describió la situación como un escenario “muy caliente”, con bloqueos que continúan activos y una fuerte tensión social.

Bolivia

Las rutas más afectadas

De acuerdo al reporte oficial, La Paz concentra la mayor cantidad de cortes, con interrupciones en sectores como Pumazani, Sapecho, Patamanta, Río Seco, Desaguadero y Sica Sica, entre otros.

También se registran bloqueos en:

Oruro

Cochabamba

Santa Cruz

Potosí

Las autoridades bolivianas recomendaron a los ciudadanos revisar el estado de las rutas antes de viajar y seguir los reportes oficiales sobre transitabilidad.

Mientras continúan las protestas, la evolución del conflicto es seguida de cerca desde la frontera norte argentina debido a la fuerte conexión diaria entre ambos países.

Reporte de transitabilidad

Reporte de transitabilidad 2

Reporte de transitabilidad 3