Fuerte sismo en Iquique, una de las ciudades más visitadas por los jujeños

Un sismo de magnitud 4,7 se registró durante la madrugada de este lunes 18 de mayo en el norte de Chile y generó preocupación en distintas ciudades de la región de Tarapacá. El movimiento telúrico ocurrió cerca de Iquique , uno de los destinos más elegidos por turistas y compradores de Jujuy debido a la cercanía con la frontera argentina.

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De acuerdo con los primeros reportes internacionales, el temblor se produjo a las 4:48 de la madrugada, hora local de Chile, y tuvo epicentro a unos 29 kilómetros de Iquique. El fenómeno alcanzó una profundidad intermedia que osciló entre los 71 y 85 kilómetros, según distintos organismos sismológicos.

La información fue difundida inicialmente por el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) , mientras que otros organismos especializados como RaspberryShake y el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) también reportaron un evento de magnitud similar.

Iquique Iquique.

El temblor se sintió en varias localidades de Tarapacá

El sismo logró percibirse en distintos puntos cercanos al epicentro. Entre las ciudades donde vecinos reportaron el movimiento aparecen Alto Hospicio, Pozo Almonte e Iquique, además de pequeñas localidades como La Tirana, Huara y Pica.

En Iquique, ciudad costera ubicada sobre el océano Pacífico, residen cerca de 200 mil personas. La zona mantiene una intensa actividad comercial y turística, motivo por el cual cientos de jujeños viajan cada año para realizar compras, descansar o recorrer las playas chilenas.

La cercanía geográfica entre el norte chileno y Jujuy genera que cualquier evento sísmico en esa región despierte atención entre familias argentinas que suelen trasladarse por tierra hacia Chile, especialmente durante fines de semana largos, vacaciones y temporadas comerciales.

Qué dijeron los organismos sismológicos

El EMSC informó en un primer momento que el movimiento alcanzó una magnitud de 4,6. Más tarde, otros reportes ubicaron la intensidad en 4,7. Los especialistas aclararon que estos datos pueden modificarse con el correr de las horas a medida que avanza el análisis técnico.

Además, la profundidad del fenómeno también presentó variaciones entre los distintos informes publicados. Algunos organismos ubicaron el foco sísmico a unos 71 kilómetros bajo tierra, mientras otros señalaron una profundidad cercana a los 85 kilómetros.

Los movimientos sísmicos son frecuentes en el norte de Chile debido a la actividad tectónica de la región. El país se encuentra sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta por el contacto entre placas tectónicas.

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Iquique, un destino habitual para viajeros jujeños

Iquique se convirtió en uno de los destinos internacionales más cercanos y elegidos por habitantes del norte argentino. Desde Jujuy, muchas familias realizan viajes en auto o colectivo para visitar la ciudad chilena por turismo o compras.

La ciudad cuenta con playas, centros comerciales y zonas francas que atraen a visitantes de distintas provincias argentinas. Por esa razón, cada noticia vinculada a sismos o movimientos telúricos en Tarapacá suele generar repercusión en Jujuy.

Además de Iquique, otros puntos muy frecuentados por argentinos son Alto Hospicio y la zona de Zofri, uno de los espacios comerciales más conocidos del norte chileno.

Recomendaciones ante un sismo

Los organismos de emergencia suelen recomendar mantener la calma durante un movimiento sísmico y alejarse de objetos que puedan caer. En edificios o viviendas, también aconsejan ubicarse en zonas seguras y evitar ascensores.

Para quienes viajan al norte chileno, las autoridades locales recuerdan la importancia de conocer las rutas de evacuación y seguir la información oficial difundida por organismos de emergencia y protección civil.

Chile cuenta con protocolos sísmicos activos debido a la frecuencia de estos fenómenos naturales, especialmente en regiones costeras del norte y centro del país.