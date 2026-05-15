Tragedia en el norte de India: fuertes tormentas dejaron más de 100 muertos

Al menos 117 muertos y 79 heridos por las tormentas devastadoras en el norte de India.

Las autoridades del estado de India llamado Uttar Pradesh actualizaron el balance de las violentastormentas registradas el miércoles pasado , que dejó un saldo de 117 fallecidos y al menos 79 heridos . El fenómeno climático, de gran intensidad , incluyó ráfagas que en algunas zonas alcanzaron los 130 kilómetros por hora y ocasionó importantes destrozos en cientos de viviendas .

De acuerdo con los datos difundidos por la Oficina del Comisionado de Socorro de Uttar Pradesh y reproducidos por el diario Times of India , la mayoría de las víctimas mortales — 113 personas — perdió la vida a raíz del derrumbe de construcciones durante el temporal , mientras que otras cuatro murieron tras ser impactadas por rayos .

El área más golpeada fue Prayagraj , donde se contabilizaron 23 víctimas fatales a raíz de la caída de árboles , muros y el colapso de viviendas . Luego se ubicaron Mirzapur , Sant Ravidas Nagar y Fatehpur , con 19 , 16 y 11 muertes respectivamente.

El evento meteorológico también afectó al menos 330 casas y causó la muerte de 177 animales en distintas zonas de la región. Según datos del Departamento Meteorológico de India (IMD) , los vientos más fuertes se registraron en Prayagraj y Bareilly , con ráfagas que llegaron a los 130 km/h , mientras que en Mirzapur y Chandauli superaron los 100 km/h .

La oficina meteorológica de la India ha alertado en los últimos años sobre el incremento de fenómenos meteorológicos extremos.

El científico del IMD, Mohamad Danish, señaló que la tormenta eléctrica, sumada a intensas ráfagas de viento, se extendió por el sur, el este y el noroeste del estado. Indicó que la velocidad del viento se incrementó de forma súbita y acelerada, provocando daños al golpear e impactar contra objetos en superficie.

Condiciones meteorológicas extremas

Danish advirtió que este tipo de condiciones climáticas facilita la caída de árboles y postes desde la raíz, además del colapso de chozas y construcciones precarias. Según explicó, este escenario reduce considerablemente el margen de tiempo disponible para que las personas puedan resguardarse en lugares seguros.

El violento temporal que afectó a Uttar Pradesh el miércoles se enmarcó en una actividad generalizada de tormentas eléctricas premonzónicas.

La agencia meteorológica de la India viene advirtiendo en los últimos años sobre el aumento de eventos climáticos extremos, entre ellos tormentas eléctricas de gran intensidad y mayor frecuencia de rayos, fenómenos que especialistas vinculan con el incremento de las temperaturas globales y las alteraciones en los patrones del clima.

El fuerte temporal que impactó en Uttar Pradesh el miércoles se dio en el contexto de una actividad extendida de tormentas eléctricas previas al monzón, generadas por condiciones atmosféricas inestables en la región.

El gobierno del estado de Uttar Pradesh informó a través de la red social X que se otorgará ayuda a las familias damnificadas y dispuso el envío inmediato de funcionarios a la zona para relevar los daños y asegurar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

Fuertes tormentas en el norte de India dejaron al menos 117 muertos y 79 heridos.

En la previa del temporal, Uttar Pradesh había registrado algunas de las temperaturas más elevadas de toda la India, una situación frecuente debido a la acumulación de calor antes del inicio de la temporada de lluvias. La tormenta llegó tras un mes de abril que fue el más cálido en cuatro años, con picos de 44,6 °C en Maharashtra y 47,6 °C en Uttar Pradesh, uno de los valores más altos desde 1901.

Escenario previo, asistencia y testimonios de sobrevivientes

El Departamento Meteorológico de India (IMD) anticipa que las lluvias de mayo se ubicarán por encima del 110% del promedio histórico, al tiempo que calcula que los vientos propios de la estación podrían alcanzar las islas Andamán y Nicobar entre este jueves y el 16 de mayo.

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Violenta tormenta golpea Uttar Pradesh, India

Estimaciones iniciales indican que la velocidad del viento en zonas del norte de India, especialmente en áreas alrededor de la ciudad de Lucknow, pudieron alcanzar entre 70 y 100 km/h, con lluvias intensas, tormentas… pic.twitter.com/T1AwVQR3gN — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) May 14, 2026

Por su parte, Nanhe Ansari, trabajador de la zona, contó que se encontraba intentando sujetar un techo de chapa con una soga cuando una fuerte ráfaga de viento levantó la estructura metálica, dejándolo colgado de ella. “La lámina de metal empezó a temblar debido a los fuertes vientos, así que les pedí que trajeran una cuerda para sujetarla”, contó Ansari a PTI desde su cama de hospital.

“Mientras algunos la sujetábamos y una persona la ataba, se desató una ráfaga de viento muy fuerte. No solté el agarre y salí despedido casi 15 metros por los aires junto con la lámina de metal, y a unos 24 metros de distancia”, relató. “Primero cayó la sábana, y luego yo caí en un campo de maíz lleno de agua. Pensé que no sobreviviría, pero lo hice.”