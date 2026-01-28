miércoles 28 de enero de 2026

28 de enero de 2026 - 08:38
Mundo.

Tragedia en India: un avión se estrelló y dejó cinco muertos, incluido un alto dirigente político

La aeronave cayó al intentar aterrizar en el aeropuerto de Baramati. Las autoridades aeronáuticas confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los ocupantes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cayó un avión en India: murieron 5 personas, entre ellas un importante funcionario.

Cayó un avión en India: murieron 5 personas, entre ellas un importante funcionario.

El vicejefe de Gobierno del estado de India de Maharashtra, Ajit Pawar, perdió la vida junto a otras cuatro personas al caerse el avión en el que viajaban. El hecho fue registrado este miércoles en el oeste del país, de acuerdo a lo informado por la autoridad aeronáutica del país.

“Según la información inicial, ninguna persona a bordo sobrevivió al accidente”, precisó la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) en un comunicado emitido horas después del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/timesofindia/status/2016378791527153693&partner=&hide_thread=false

Un vuelo oficial que terminó en tragedia

El avión involucrado, un Learjet 45 de categoría mediana alquilado para una misión oficial, había partido desde Mumbai y se precipitó a tierra al intentar aterrizar en el aeropuerto de Baramati, destino al que se dirigían en el marco de actividades proselitistas por una elección local.

Según informó la DGCA, en la aeronave viajaban cinco ocupantes: el dirigente político, dos integrantes de su entorno y dos miembros de la tripulación.

Cayó un avión en India: murieron 5 personas, entre ellas un importante funcionario.

Las imágenes registradas en el lugar del impacto exhiben los restos del jet envueltos en llamas y una intensa columna de humo, mientras las autoridades continúan con las tareas para determinar las causas del siniestro.

Una figura central de la política regional

El dirigente, de 66 años, era sobrino del histórico líder Sharad Pawar, creador del Partido del Congreso Nacionalista (NCP), y se había consolidado como uno de los referentes políticos de mayor peso en Maharashtra, con un recorrido extenso y sostenido dentro de la escena política local.

Ajit Pawar (derecha) lideraba un espacio político que formaba parte de la coalición gobernante junto al partido del primer ministro, Narendra Modi.

Luego de romper vínculos con la fuerza encabezada por su tío, asumió la conducción de un sector interno que obtuvo el reconocimiento formal de la Comisión Electoral y que integraba la alianza oficialista del estado, en sociedad con el partido que encabeza el primer ministro Narendra Modi.

En el presente, se desempeñaba como uno de los actores centrales del escenario político provincial y ocupaba el segundo cargo electivo más importante de Maharashtra, dentro del frente oficialista que lidera en el estado el primer ministro indio Narendra Modi. Contaba con fuerte peso territorial en la zona azucarera y se lo reconocía por su habilidad para convocar y organizar al electorado rural.

Ajit Pawar, figura clave de la política de Maharashtra.

Repercusiones y mensajes de despedida

Tras conocerse la noticia, Modi lo despidió con un mensaje en la red social X, donde expresó que estaba “profundamente entristecido” por el fallecimiento y resaltó su recorrido como “líder del pueblo”, subrayando su vínculo con las bases populares y su vocación de servicio hacia los sectores más vulnerables.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/narendramodi/status/2016378092802187363&partner=&hide_thread=false

Referentes de distintos espacios políticos también se pronunciaron tras la tragedia. Entre ellos, el ministro de Defensa Rajnath Singh, el titular de la cartera de Comercio Piyush Goyal y el jefe de la oposición Rahul Gandhi, quienes manifestaron públicamente su pesar por el fallecimiento del dirigente y por la muerte de las demás personas involucradas en el siniestro.

