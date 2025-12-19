viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 16:21
Justicia.

Ruta del dinero K: la Corte recibió US$238.720 y más de $4 millones por la subasta de dos aviones

Es el inicio del operativo para ejecutar decomisos por US$61,13 millones, tras quedar firme la condena por lavado en la “Ruta del dinero K”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Ruta del dinero K: la Corte recibió US$238.720 y más de $4 millones por la subasta de dos aviones

Ruta del dinero K: la Corte recibió US$238.720 y más de $4 millones por la subasta de dos aviones

En principio, Lázaro Báez se mudaría al Sur con su nueva pareja.

En principio, Lázaro Báez se mudaría al Sur con su nueva pareja.

La Corte Suprema informó que recibió US$238.720 incautados a Lázaro Báez desde distintas cuentas y poco más de $4 millones provenientes de la subasta de dos aviones, en el marco del avance del decomiso por la causa conocida como “Ruta del dinero K”.

Lee además
Bosques nativos
Chequeado.

El Gobierno quiere modificar leyes sobre el bosque nativo: qué está pasando con el desmonte en Argentina
GripeH3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)
Alerta.

Confirmaron la llegada de la gripe H3N2 a Argentina: 3 casos sin gravedad

Dinero transferido y decomiso en marcha

La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4), presidido por el juez Néstor Costabel, luego de que el máximo tribunal ordenara avanzar con la ejecución de los decomisos y la inscripción registral de bienes bajo titularidad de la Corte, con base en artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal.

Según la sentencia del TOF 4 dictada en abril de 2021, el decomiso total dispuesto asciende a US$61.130.860,86, compuesto por US$54.872.866,69, US$5.000.000, US$307.994,17 y US$950.000. Además, se fijaron montos por $4.174.697 en pesos, ajustables por el IPC del INDEC.

Lázaro Báez: Alegato de la defensa por la Causa de Vialidad
L&aacute;zaro B&aacute;ez: Alegato de la defensa por la Causa de Vialidad

Lázaro Báez: Alegato de la defensa por la Causa de Vialidad

Condena firme y pulseada por quién administra los bienes

El decomiso quedó habilitado tras la confirmación de Casación (28 de febrero de 2023) y, finalmente, por la decisión de la Corte Suprema (29 de mayo de 2025), firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que dejó firmes las condenas y decomisos al rechazar recursos de los condenados.

En el medio se abrió una disputa institucional: el DNU 575/2025 creó un nuevo régimen para bienes decomisados y un Consejo de Bienes Recuperados bajo el Ministerio de Justicia. La UEJN demandó al considerar que afectaba la independencia judicial, y en octubre de 2025 el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que suspendió su aplicación.

Qué investigó la causa “Ruta del dinero K”

En esta investigación, la Justicia dio por acreditada una organización que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 realizó maniobras de lavado, principalmente vinculadas a Austral Construcciones y a la financiera SGI, con expatriación y reingreso de fondos por US$54.872.866,69.

Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el fallo describió otras maniobras: la compra de la estancia “El Carrizalejo” en Mendoza, un departamento en Avenida del Libertador, el pago de gastos del casamiento de Leonardo Fariña y la adquisición de autos de lujo como Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Spyder.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno quiere modificar leyes sobre el bosque nativo: qué está pasando con el desmonte en Argentina

Confirmaron la llegada de la gripe H3N2 a Argentina: 3 casos sin gravedad

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen en el Senado sin modificaciones

Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

Quiniela Poceada Chaqueña : cuándo se sortea el pozo millonario

Lo que se lee ahora
bloquearon el puente villazon - la quiaca por la suba del combustible en bolivia video
Economía.

Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel