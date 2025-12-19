Ruta del dinero K: la Corte recibió US$238.720 y más de $4 millones por la subasta de dos aviones En principio, Lázaro Báez se mudaría al Sur con su nueva pareja.

La Corte Suprema informó que recibió US$238.720 incautados a Lázaro Báez desde distintas cuentas y poco más de $4 millones provenientes de la subasta de dos aviones, en el marco del avance del decomiso por la causa conocida como “Ruta del dinero K”.

Dinero transferido y decomiso en marcha La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal N°4 (TOF 4), presidido por el juez Néstor Costabel, luego de que el máximo tribunal ordenara avanzar con la ejecución de los decomisos y la inscripción registral de bienes bajo titularidad de la Corte, con base en artículos del Código Penal y el Código Procesal Penal.

Según la sentencia del TOF 4 dictada en abril de 2021, el decomiso total dispuesto asciende a US$61.130.860,86, compuesto por US$54.872.866,69, US$5.000.000, US$307.994,17 y US$950.000. Además, se fijaron montos por $4.174.697 en pesos, ajustables por el IPC del INDEC.

Lázaro Báez: Alegato de la defensa por la Causa de Vialidad Lázaro Báez: Alegato de la defensa por la Causa de Vialidad Condena firme y pulseada por quién administra los bienes El decomiso quedó habilitado tras la confirmación de Casación (28 de febrero de 2023) y, finalmente, por la decisión de la Corte Suprema (29 de mayo de 2025), firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que dejó firmes las condenas y decomisos al rechazar recursos de los condenados.

En el medio se abrió una disputa institucional: el DNU 575/2025 creó un nuevo régimen para bienes decomisados y un Consejo de Bienes Recuperados bajo el Ministerio de Justicia. La UEJN demandó al considerar que afectaba la independencia judicial, y en octubre de 2025 el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que suspendió su aplicación. Qué investigó la causa “Ruta del dinero K” En esta investigación, la Justicia dio por acreditada una organización que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 realizó maniobras de lavado, principalmente vinculadas a Austral Construcciones y a la financiera SGI, con expatriación y reingreso de fondos por US$54.872.866,69. Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el fallo describió otras maniobras: la compra de la estancia “El Carrizalejo” en Mendoza, un departamento en Avenida del Libertador, el pago de gastos del casamiento de Leonardo Fariña y la adquisición de autos de lujo como Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Spyder.

