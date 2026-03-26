El peso argentino rinde en Bolivia: cuánto te dan hoy por $1.000 en la frontera

La cotización del peso argentino frente al boliviano registró una leve variación este jueves 26 de marzo en la zona de frontera . Cómo está la situación en la frontera Argentina - Bolivia .

Comercio. El dólar y el peso mueven la frontera: cuánto rinde hoy el cambio entre Argentina y Bolivia

El dato muestra una leve mejora respecto a la jornada anterior y refuerza una tendencia que, en la práctica, sigue favoreciendo a quienes cruzan.

Una frontera que no frena ni con lluvia

A pesar de las lloviznas y los chaparrones registrados durante gran parte del día, el movimiento en pasos como Aguas Blancas (Argentina) – Bermejo (Bolivia) se mantiene intenso. Desde temprano, se repiten las imágenes de siempre: filas, cruces rápidos por chalanas y regreso en el día.

Aunque el valor del peso argentino es bajo frente al boliviano, la diferencia real está en los precios. Ropa de invierno, productos de temporada y mercadería en general siguen siendo más accesibles en Bolivia, lo que hace que el dinero rinda más en términos concretos.

La cuenta es directa: con el mismo dinero, del otro lado se compra más.

En la frontera, la cotización no es un dato abstracto porque impacta directamente en las decisiones cotidianas. Cada pequeña variación del tipo de cambio modifica el flujo de personas y el volumen de compras.

Según analistas, estos movimientos responden en gran parte al mercado informal, donde la demanda diaria incide en el valor de las monedas.

El fenómeno no es nuevo, pero se intensifica cada vez que la brecha resulta conveniente. El paso por chalanas —habilitado con normalidad y con alto flujo en los últimos días— vuelve a ser clave para sostener este movimiento.