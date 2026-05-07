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7 de mayo de 2026 - 14:47
Política.

Emergencia en seguridad: qué propone el proyecto que presentó Federico Canedi

El proyecto impulsado por el diputado provincial Federico Canedi propone declarar la emergencia en seguridad pública en Jujuy por dos años.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Federico Canedi

Federico Canedi

La declaración de la emergencia en seguridad pública por dos años en Jujuy es el eje de un proyecto presentado en la Legislatura provincial, en medio de la preocupación por hechos de inseguridad en distintas localidades. La iniciativa, impulsada por el diputado de La Libertad Avanza, Federico Canedi, apunta a reorganizar recursos del Estado, reforzar la presencia policial en calles y barrios, y mejorar la capacidad operativa del sistema de seguridad.

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Qué plantea el proyecto de emergencia en seguridad

El proyecto propone declarar la emergencia en seguridad pública en todo el territorio provincial por el plazo de dos años. La medida busca habilitar al Estado a tomar decisiones extraordinarias para reorganizar recursos humanos, materiales y financieros destinados a la prevención del delito.

El diagnóstico que aparece en la iniciativa plantea que "la inseguridad no tendría una única causa y requiere una respuesta integral". Por eso, el texto presentao por Canedi expone medidas vinculadas a los siguientes puntos:

  1. Personal policial
  2. Recursos operativos
  3. Infraestructura
  4. Tecnología
  5. Participación comunitaria
  6. Control de resultados.
Federico Canedi diputado

Reasignar policías a tareas operativas

Uno de los puntos centrales del proyecto es el reordenamiento del personal policial. La iniciativa sostiene que parte de los efectivos cumple actualmente funciones que no están vinculadas de manera directa con la prevención en la calle.

En ese sentido, el diputado Canedi propone "reducir la afectación de policías a custodias políticas, funciones de chofer o tareas administrativas no esenciales". La idea es reasignar esos efectivos a tareas operativas de prevención, patrullaje y presencia territorial.

El proyecto también plantea aumentar de forma inmediata la cantidad de policías en las calles, sin necesidad de ampliar la planta total de personal.

Más recursos para móviles, comisarías y tecnología

La emergencia en seguridad también contempla la reasignación de recursos del Estado. Según el texto, el objetivo es redireccionar fondos hacia un plan extraordinario de seguridad.

Entre las prioridades aparecen el suministro de combustible, el mantenimiento y funcionamiento de móviles policiales, la mejora de comisarías y destacamentos, y la incorporación de equipamiento básico y tecnológico.

La propuesta apunta a resolver problemas operativos que afectan el trabajo diario de las fuerzas y que pueden limitar la respuesta ante situaciones de inseguridad.

Legislatura - Diputado Federico Canedi

Participación de vecinos y municipios

Otro de los ejes del proyecto es la participación comunitaria. La iniciativa plantea articular el trabajo con centros vecinales, municipios y organizaciones sociales para fortalecer la prevención.

Dentro de ese esquema, se propone implementar sistemas de alerta temprana, mejorar la comunicación con el 911 y generar mecanismos de prevención del delito en los barrios.

La idea que atraviesa este punto es que la seguridad no dependa solo del despliegue policial, sino también de una red territorial que permita detectar situaciones de riesgo y mejorar la respuesta.

Control de resultados e informes trimestrales

El proyecto también incluye la creación de una comisión de investigación y seguimiento. Ese organismo debería recibir informes trimestrales sobre varios aspectos de la emergencia.

Entre los puntos a controlar figuran la reasignación del personal policial, el uso de los recursos, la evolución de los indicadores de seguridad y la participación comunitaria.

Con esa herramienta, la iniciativa de Canedi busca que la emergencia no quede solo en una declaración formal, sino que tenga evaluación periódica sobre su aplicación y resultados.

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