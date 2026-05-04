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4 de mayo de 2026 - 12:45
Política.

Manuel Adorni: "Que los funcionarios de un gobierno tengan custodia, es un tema de seguridad nacional"

Luego de la reapertura de la sala de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, volvió a hablar en conferencia y respondió preguntas de los periodistas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Manuel Adorni

La reanudación de las conferencias de prensa en Casa Rosada marcó el regreso formal de un canal de comunicación entre el Gobierno nacional y los periodistas acreditados. El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la presentación, repasó las últimas noticias de la gestión de Javier Milei y luego respondió preguntas.

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En la primera parte de su presentación, Adorni hizo un repaso de las últimas novedades del Gobierno nacional. Luego, habilitó la ronda de consultas de los periodistas acreditados.

Antes de responder preguntas, aclaró que no iba a evacuar dudas sobre cuestiones personales que pudieran entorpecer una investigación judicial.

La explicación por sus viajes al exterior

En ese marco, el funcionario volvió a negar irregularidades vinculadas a sus viajes al exterior y explicó el origen de los fondos utilizados en traslados familiares.

“No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo y el Estado no registra pagos por mis viajes. Nunca existió ocultación alguna”, enfatizó.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 04.05.2026

Consultas por fondos públicos y seguridad oficial

Una de las respuestas salientes de Adorni se dio sobre el final de la rueda de prensa, cuando fue consultado por el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia.

Las preguntas apuntaron a recursos oficiales como autos o custodia fuera de su horario laboral.

El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública."

Por si quedaban dudas, Adorni negó que existan excepciones a lo dispuesto por la ley en estos aspectos. “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad, donde somos especialmente cuidadosos”, enfatizó.

Manuel Adorni

Causas judiciales

En cuando a las denuncias por su patrimonio, Adorni aclaró también que, aunque ya dio detalles públicamente, está dispuesto a acudir ante los tribunales si así se requiere: “Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré”, garantizó.

Sobre la información aún pendiente respecto del estado de sus bienes, el jefe de Gabinete precisó: “Aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”.

En el mismo sentido, Adorni dejó claro que va a cumplir los plazos previstos: “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.

Al referirse a la dinámica de las conferencias, el jefe de Gabinete avanzó sobre la posibilidad de adoptar cambios en el método de preguntas para garantizar la participación de todos los periodistas presentes: “En este nuevo orden que estamos teniendo y para en algún momento poder ampliar las preguntas, respeten que sea una por periodista. Por ahí vamos a poder llegar al punto en que puedan preguntar todos”.

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