Violencia y saqueos en Bolivia: las protestas contra Rodrigo Paz dejaron destrozos en La Paz

Las protestas llevadas a cabo este lunes en La Paz para reclamar la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Las protestas llevadas a cabo este lunes en La Paz para reclamar la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , terminaron con episodios de violencia , saqueos y ataques a organismos estatales . También se registraron daños en estaciones del sistema público Mi Teleférico , además de destrozos en comercios y propiedades privadas .

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La jornada estuvo atravesada por fuertes choques entre grupos de manifestantes y efectivos antidisturbios en los alrededores de la plaza Murillo .

Las protestas congregaron a grupos afines al ex mandatario Evo Morales , organizaciones sociales provenientes de El Alto , comunidades campesinas aimaras y la Central Obrera Boliviana , que coincidieron en el reclamo de pedir la renuncia del presidente boliviano, quien lleva apenas medio año al frente del Gobierno.

Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz este lunes.

Los momentos de mayor conflicto se vivieron en los alrededores de la plaza Murillo , zona donde están ubicadas la Casa de Gobierno y el Congreso . Allí, los manifestantes buscaron avanzar sobre el perímetro custodiado por fuerzas antidisturbios y arrojaron piedras , petardos y explosivos de dinamita contra la Policía , que respondió utilizando gases lacrimógenos para contener y dispersar la movilización.

Un manifestante lanza un bote de gas lacrimógeno hacia la policía durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Durante los disturbios, algunos manifestantes quitaron puertas de un edificio particular para usarlas como protección ante el avance de las fuerzas de seguridad. Además, extrajeron papeles, tablas y distintos materiales del lugar para prender fogatas en plena calle con el objetivo de contrarrestar el impacto de los gases lacrimógenos.

Ataques a edificios públicos de Bolivia y daños en el sistema de transporte

Uno de los hechos más delicados se produjo en la sede del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Empleados del organismo grabaron el instante en que grupos de manifestantes irrumpieron en el edificio, provocaron daños en el mobiliario y se llevaron diversos elementos. Paralelamente, otro grupo arrojó piedras contra uno de los ingresos al complejo judicial.

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Las manifestaciones también tuvieron impacto sobre el sistema de teleféricos que une La Paz con la vecina El Alto. Distintas estaciones resultaron dañadas por piedrazos lanzados por los manifestantes, en especial una terminal situada en el casco histórico paceño, donde además se produjeron destrozos en las oficinas internas.

En medio de esos episodios, un efectivo policial encargado de custodiar la estación fue agredido físicamente por algunos movilizados. Como consecuencia de los ataques, la empresa estatal Mi Teleférico decidió interrumpir temporalmente el servicio de una línea y de otras tres rutas que atraviesan las zonas afectadas por las protestas.

Habitantes de la zona y distintos medios captaron además el incendio de un patrullero que se encontraba estacionado cerca de oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. A su vez, vendedoras ambulantes denunciaron robos y daños en pequeños puestos comerciales ubicados en sectores cercanos a las movilizaciones.

Manifestantes que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, queman cartones durante una protesta, en La Paz.

Bloqueos, crisis política y denuncias por agresiones a periodistas

La situación política y social en Bolivia se profundizó en las últimas dos semanas. El departamento de La Paz permanece incomunicado con otras regiones del país desde hace 13 días a raíz de bloqueos de rutas promovidos por la Federación de Campesinos Tupac Katari con apoyo de la Central Obrera Boliviana.

Los sectores que impulsan las movilizaciones sostienen protestas en las calles desde comienzos de mayo y continúan exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz en un contexto de tensión política cada vez mayor. Además de los disturbios registrados en La Paz, también se informaron bloqueos de rutas en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca.

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Por otra parte, la Defensoría del Pueblo manifestó su inquietud por el incremento de episodios violentos contra trabajadores de prensa durante la cobertura de las manifestaciones. A través de un comunicado, el organismo señaló que entre el 12 y el 18 de mayo se contabilizaron “15 agresiones a periodistas y cuatro ataques contra equipos periodísticos” mientras informaban sobre los conflictos en diferentes puntos del país.

El Gobierno acusa a Evo Morales

El Gobierno de Bolivia apuntó contra el ex mandatario Evo Morales como presunto impulsor de las protestas y sostuvo que detrás de las movilizaciones existe una intención de recuperar el poder a través de la presión callejera y los cortes de ruta. Hasta ahora, Morales no realizó declaraciones públicas para responder a esos señalamientos.

Manifestantes que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

El día terminó con un importante despliegue policial en el centro de La Paz, mientras varias calles quedaron cubiertas de piedras, vidrios rotos y restos de objetos incendiados, en medio de un clima de extrema tensión política en la capital boliviana.