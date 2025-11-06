jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 09:50
Justicia.

Habló Cristina Fernández de Kirchner: "Necesitan mantener viva la opereta judicial"

Antes del juicio por los Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner denunció una “opereta judicial”, habló de calendario político y afirmó: “No tengo miedo”.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Julio de Vido, Cristina Fernández de Kirchner y José López, involucrados en la causa de los Cuadernos de las coimas. (Foto: Télam)

Julio de Vido, Cristina Fernández de Kirchner y José López, involucrados en la causa de los Cuadernos de las coimas. (Foto: Télam)

La exvicepresidenta encuadró el inicio del debate en un contexto de “calendario político” y sostuvo que las actuaciones se activan para “distraer la atención” de la agenda socioeconómica. También reafirmó que “no tiene miedo” y que “la historia pondrá las cosas en su lugar”.

Según la información disponible, el Tribunal Oral Federal N°7 juzgará a CFK y a 86 exfuncionarios y empresarios, todos investigados por coimas y por presunta asociación ilícita y cohecho. el debate podrá seguirse por el canal de Youtube.

Entre los primeros movimientos del debate, se espera la declaración de un financista que ratificará haber realizado entregas por US$300 mil “para los Kirchner”, según la acusación difundida en la previa del juicio.

Uno de los ejes de controversia será el valor de las declaraciones de “arrepentidos” y la cadena de custodia de los manuscritos atribuidos a Oscar Centeno, tema que arrastra discusiones judiciales y pericias desde hace años. Hubo además planteos por demoras y órdenes de la Cámara de Casación para fijar fecha de juicio.

En su mensaje, CFK mencionó además dichos del hoy ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018 actuó como defensor de empresarios imputados en la causa. Aquel año, el actual funcionario se pronunció públicamente sobre el régimen del arrepentido y su utilización en expedientes vinculados.

Con el inicio del juicio, se abre una instancia de audiencias que incluirá testigos, planteos de nulidades y discusiones técnicas sobre prueba documental y testimonial. El desarrollo estará bajo la lupa política y mediática por el peso institucional de los acusados y la dimensión del expediente.

Cuadernos
Los empresarios acusados no evitarán el juicio en la Causa Cuadernos (Foto ilustrativa)

Los empresarios acusados no evitarán el juicio en la Causa Cuadernos (Foto ilustrativa)

Mensaje completo de Cristina Fernández de Kirchner

“Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py.

Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.

Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la “operación cuadernos truchos” en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste.

Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y “arrepentidos” a los que más bien habría que llamar “extorsionados”.

Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido “si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno”. En ese momento sostuvo: “Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso”. Textual.

No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar.

Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses.

P/D: Mientras tanto…

De la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió, ni verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias generaciones.

Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay.”

Comodoro Py
Hablo Cristina Fernández de Kirchner:

Hablo Cristina Fernández de Kirchner: "Necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL"

El cronograma del juicio por la causa Cuadernos

Son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se detallan los hechos según el fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. Se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.

Los jueces decidieron que durante los jueves 6, 13 y 20 de noviembre se leerá la elevación a juicio en las causas Nº 9608/2018/TO1/TO2/TO3; el 27 de noviembre y 4 de diciembre en las causas Nº 13816/2018/TO1) y 11 de diciembre en las causas Nº 18590/2018/TO1 y 13820/2018/TO1). La primera etapa del juicio durará casi hasta fin de año.

En la lectura de la acusación es obligatorio que todos los acusados estén presentes en el Zoom con sus abogados. Cristina Fernández de Kirchner se conectará desde San José 1111, donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad.

