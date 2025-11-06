jueves 06 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 07:04
Al banquillo.

Comenzó el juicio por los Cuadernos con Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios y empresarios

En el Tribunal Oral Federal N°7, inició el juicio por la Causa Cuadernos, donde está acusada Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios y empresarios.

Por  Redacción de TodoJujuy
Causa Cuadernos: comienza el juicio (Foto ilustrativa) 

Comenzó este jueves el juicio por la Causa Cuadernos, donde están acusados Cristina Fernández de Kirchner, 86 exfuncionarios y empresarios, todos investigados por coimas, debate que encabezará el Tribunal Oral Federal N° 7 y que se podrá ver por Youtube.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli confirmaron que la causa se podrá seguir por Zoom los días jueves y a partir del 3 de marzo de 2026, también los martes. Durante un mes se leerá la acusación fiscal.

Cristina Fernández de Kirchner entre los acusados

La expresidenta encabeza la lista de los involucrados en el expediente, que investiga un presunto sistema de cobro de coimas a empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos kirchneristas. En total, la causa tiene 174 procesados, entre ellos 30 arrepentidos, con 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada acusado y 540 hechos investigados.

Cristina Fernández de Kirchner y la Causa Cuadernos

El cronograma del juicio por la causa Cuadernos

Son seis causas conexas y cada una tiene un auto de elevación a juicio donde se detallan los hechos según el fiscal que investigó el caso, Carlos Stornelli. Se leerá la evidencia y se formulará la acusación para cada uno de los implicados.

Los jueces decidieron que durante los jueves 6, 13 y 20 de noviembre se leerá la elevación a juicio en las causas Nº 9608/2018/TO1/TO2/TO3; el 27 de noviembre y 4 de diciembre en las causas Nº 13816/2018/TO1) y 11 de diciembre en las causas Nº 18590/2018/TO1 y 13820/2018/TO1). La primera etapa del juicio durará casi hasta fin de año.

En la lectura de la acusación es obligatorio que todos los acusados estén presentes en el Zoom con sus abogados. Cristina Fernández de Kirchner se conectará desde San José 1111, donde cumple prisión por la condena en la causa Vialidad.

Los empresarios acusados no evitarán el juicio en la Causa Cuadernos (Foto ilustrativa)

Luego de la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, se abrirá el juicio oral y se preguntará a los defensores y querellantes si tienen alguna cuestión preliminar para plantear. La fiscalía está a cargo de Fabiana León, Nicolás Codromaz, Guido Ignacio Ambrosio y Claudio Nimis.

Luego seguirán las declaraciones indagatorias de los acusados, donde podrán defenderse de las acusaciones, proceso que la fiscalía quiere que las indagatorias sean presenciales. Luego será el tiempo de presentar la prueba a través de las declaraciones de los testigos, etapa que no se podrá ver, y solo estarán periodistas y público acreditado, también por vía Zoom cerrado.

Tras ese paso, comenzarán los alegatos que se podrán por Youtube, hasta la etapa de la lectura del veredicto. Estiman que el juicio durará varios años, porque los testigos previstos son más de 440 y los acusados son 86, con el tiempo que cada uno insumirá.

Pedido rechazado

El Tribunal rechazó la intención de uno de los empresarios acusados, Patricio Gerbi, que pidió una probation, es decir que ofreció suspender el juicio a prueba a cambio de la realización de tareas comunitarias y pagar una suma de 209.683.710 de pesos. Lo fundamentó en su "colaboración activa y constante con la justicia", ya que declaró como arrepentido.

