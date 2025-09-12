viernes 12 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de septiembre de 2025 - 16:11
Justicia.

La fiscal rechazó los pedidos de empresarios en la causa Cuadernos: el juicio sigue en pie

Un grupo de empresario pidió un acuerdo económico en la causa Cuadernos, pero la fiscal se opuso y el juicio oral sigue previsto para noviembre.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tribunal Oral Federal 7

Tribunal Oral Federal 7

Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio

Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio

Causa de los cuadernos. La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.

Causa de los cuadernos. La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.

Lee además
La ciudad argentina que muchos comparan con pueblos del norte de Italia y es famosa por su salame.
Turismo.

Hace una visita a esta ciudad argentina que todos comparan con el norte de Italia
Cotización del dólar.
Economía.

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

La propuesta, amparada en la figura de “reparación integral” del Código Penal, incluye el pago de dinero y la entrega de propiedades o vehículos como compensación. El objetivo de las defensas es extinguir la acción penal sin necesidad de ir a debate. Sin embargo, la fiscal general Fabiana León rechazó esta alternativa.

Ofrecimientos de los empresarios involucrados en la causa de los Cuadernos

Entre los ofrecimientos trascendió el de Ernesto Clarens, financista ligado al kirchnerismo, que propuso un departamento en Miami y una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares. También se mencionaron montos millonarios en pesos, como los 500 millones ofrecidos por Enrique Pescarmona o los 826 millones de José Paolini.

El planteo de los empresarios se sostiene en la extensión y complejidad del futuro juicio, que involucra a 174 procesados, 26 calificaciones legales distintas y más de 600 testigos. Según los cálculos de algunas defensas, el proceso podría durar más de una década con las apelaciones incluidas.

Causa de los cuadernos.
Causa de los cuadernos. La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.

Causa de los cuadernos. La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.

Qué dijo la Unidad de Información Financiera sobre el pedido de los empresarios

La Unidad de Información Financiera (UIF) también se pronunció en contra de los acuerdos. Su titular, Paul Starc, advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y enviar un mensaje de impunidad. Además, remarcó que el perjuicio es institucional y no se repara solo con dinero o bienes.

En esta causa están imputados empresarios, exfuncionarios y también la expresidenta Cristina Kirchner, acusada como jefa de una asociación ilícita. La investigación se originó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que registraba viajes vinculados al presunto pago de sobornos en la época del Ministerio de Planificación que lideraba Julio De Vido.

El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, deberá resolver en los próximos días si acepta las propuestas, aunque la postura de la fiscalía y la UIF anticipa que el proceso avanzará hacia el juicio oral.

De confirmarse, se tratará de uno de los debates judiciales más grandes de la historia argentina, con audiencias semanales y la participación de más de 600 testigos.

Cuadernos
Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio

Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio

En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hace una visita a esta ciudad argentina que todos comparan con el norte de Italia

El dólar volvió a subir, cerró a $1465 y marcó un nuevo máximo

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 12 de septiembre

Becas Progresar: ¿Cuándo y cuánto se cobra en septiembre de 2025?

Hay más de 15 mil peregrinos en las rutas del Norte: extremar las medidas de precaución

Lo que se lee ahora
programa hogar mi anses: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Paisajes de ensueño: el pequeño pueblo del norte argentino que te sorprenderá con su particular nombre. video
Turismo.

Visitá este pueblo de Catamarca con paisajes de película y un nombre que sorprende

Conmoción en Córdoba.
Tristeza.

Encontraron muertos al hombre y al nene de 3 años que eran buscados en Córdoba

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel