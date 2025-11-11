ATSA confirmó un paro con movilización para este miércoles

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy, convocó para este miércoles 12 de noviembre a un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo bajo la consigna "Todos unidos por un salario igual a la canasta básica”.

Además, harán la concentración previa a la movilización desde las 9 horas en el extremo del Parque San Martín , para partir de ese punto de partida, recorrer calles céntricas de San Salvador de Jujuy para continuar con el reclamo salarial.

El ofrecimiento salarial del Gobierno

El ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardozo, detalló que el ofrecimiento oficial es de un incremento del 2% para octubre y otro 2% para noviembre, además de la continuidad en el blanqueo de conceptos que se viene aplicando desde agosto y septiembre.

El funcionario indicó que, en el caso del Estado Docente, se eliminará un concepto del recibo que pasará a formar parte del básico. También se prevé una actualización de las asignaciones familiares y del ítem cónyuge en el mismo porcentaje de la pauta general. Respecto al bono de fin de año, confirmó que aún no se definió el monto.

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería de ATSA

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunciaron las fechas y los requisitos de inscripción para los interesados en cursar la licenciatura en enfermería.

El periodo de anotaciones será el 13 y 14 de noviembre en la sede de ATSA en el pasaje Tres Sargentos de San Salvador de Jujuy. Los horarios establecidos son por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 19 horas.

