ATSA confirmó un paro con movilización para este miércoles

Además, harán la concentración previa a la movilización desde las 9 horas en el extremo del Parque San Martín, para partir de ese punto de partida, recorrer calles céntricas de San Salvador de Jujuy para continuar con el reclamo salarial.
El funcionario indicó que, en el caso del Estado Docente, se eliminará un concepto del recibo que pasará a formar parte del básico. También se prevé una actualización de las asignaciones familiares y del ítem cónyuge en el mismo porcentaje de la pauta general. Respecto al bono de fin de año, confirmó que aún no se definió el monto.
Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería de ATSA
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunciaron las fechas y los requisitos de inscripción para los interesados en cursar la licenciatura en enfermería.