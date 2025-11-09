Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunciaron las fechas y los requisitos de inscripción para los interesados en cursar la licenciatura en enfermería.

El periodo de anotaciones será el 13 y 14 de noviembre en la sede de ATSA en el pasaje Tres Sargentos de San Salvador de Jujuy. Los horarios establecidos son por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 19 horas.

Los requisitos Fotocopia de DNI y CUIL

Fotocopia de título analítico de la secundaria

Fotocopia de título y analítico de enfermero que esté legalizado por el instituto formador

Fotocopia de matrícula profesional

Correo electrónico Gmail impreso

Foto 4x4 Qué es la Licenciatura en Enfermería Es una carrera de nivel superior que forma profesionales de la salud con conocimientos científicos, humanísticos y éticos para brindar cuidados integrales a individuos, familias y comunidades. Los egresados pueden trabajar en promoción y prevención de la salud, gestión de servicios, docencia e investigación, y ejercer en diferentes niveles de atención.

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa) Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa) Ofrece atención de enfermería en situaciones de bajo, mediano y alto riesgo a personas, familias y grupos comunitarios; ejecuta programas de promoción, prevención y rehabilitación para mejorar la salud de la población. Planifica, coordina y administra servicios y equipos de enfermería en hospitales y comunidades; realiza actividades de investigación y docencia en el campo de la salud y lidera equipos de salud y puede asesorar a nivel público y privado en temas de su competencia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.