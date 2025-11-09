domingo 09 de noviembre de 2025

9 de noviembre de 2025 - 09:21
Capacitación.

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy

ATSA y la Universidad Nacional de Córdoba anunciaron las fechas para inscribirse en la licenciatura en enfermería.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunciaron las fechas y los requisitos de inscripción para los interesados en cursar la licenciatura en enfermería.

El periodo de anotaciones será el 13 y 14 de noviembre en la sede de ATSA en el pasaje Tres Sargentos de San Salvador de Jujuy. Los horarios establecidos son por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 19 horas.

Los requisitos

  • Fotocopia de DNI y CUIL
  • Fotocopia de título analítico de la secundaria
  • Fotocopia de título y analítico de enfermero que esté legalizado por el instituto formador
  • Fotocopia de matrícula profesional
  • Correo electrónico Gmail impreso
  • Foto 4x4

Qué es la Licenciatura en Enfermería

Es una carrera de nivel superior que forma profesionales de la salud con conocimientos científicos, humanísticos y éticos para brindar cuidados integrales a individuos, familias y comunidades. Los egresados pueden trabajar en promoción y prevención de la salud, gestión de servicios, docencia e investigación, y ejercer en diferentes niveles de atención.

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)
Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)

Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ofrece atención de enfermería en situaciones de bajo, mediano y alto riesgo a personas, familias y grupos comunitarios; ejecuta programas de promoción, prevención y rehabilitación para mejorar la salud de la población.

Planifica, coordina y administra servicios y equipos de enfermería en hospitales y comunidades; realiza actividades de investigación y docencia en el campo de la salud y lidera equipos de salud y puede asesorar a nivel público y privado en temas de su competencia.

