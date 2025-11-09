Cómo inscribirse para la licenciatura en enfermería en
Jujuy (Foto ilustrativa)
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de Jujuy y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunciaron las fechas y los requisitos de inscripción para los interesados en cursar la licenciatura en enfermería.
El periodo de anotaciones será el 13 y 14 de noviembre en la sede de ATSA en el pasaje Tres Sargentos de San Salvador de Jujuy. Los horarios establecidos son por la mañana de 9 a 13 horas y por la tarde de 15 a 19 horas.
Los requisitos
Fotocopia de DNI y CUIL
Fotocopia de título analítico de la secundaria
Fotocopia de título y analítico de enfermero que esté legalizado por el instituto formador
Fotocopia de matrícula profesional
Correo electrónico Gmail impreso
Foto 4x4
Qué es la Licenciatura en Enfermería
Es una carrera de nivel superior que forma profesionales de la salud con conocimientos científicos, humanísticos y éticos para brindar cuidados integrales a individuos, familias y comunidades. Los egresados pueden trabajar en promoción y prevención de la salud, gestión de servicios, docencia e investigación, y ejercer en diferentes niveles de atención.
Ofrece atención de enfermería en situaciones de bajo, mediano y alto riesgo a personas, familias y grupos comunitarios; ejecuta programas de promoción, prevención y rehabilitación para mejorar la salud de la población.
Planifica, coordina y administra servicios y equipos de enfermería en hospitales y comunidades; realiza actividades de investigación y docencia en el campo de la salud y lidera equipos de salud y puede asesorar a nivel público y privado en temas de su competencia.