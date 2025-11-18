Reunión clave por el Presupuesto Nacional 2026: últimos consensos

Este mediodía, el equipo económico de Javier Milei, acompañado de referentes legislativos y funcionarios, se reunió en Casa Rosada para evaluar el estado actual de las negociaciones sobre el Presupuesto 2026.

La reunión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro del Interior Diego Santilli ; la ministra de Seguridad Nacional y futura jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich ; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . Se destacó la ausencia del presidente Javier Mile i, aunque la mesa política mostró unidad y foco en los acuerdos pendientes.

La agenda priorizó el análisis de los apoyos legislativos disponibles y la estrategia para cerrar acuerdos con gobernadores provinciales, cuya adhesión se vuelve esencial para la sanción del proyecto. La búsqueda de consenso se refleja en un trabajo detallado sobre la “letra chica” del proyecto, esas condiciones y cláusulas específicas que varios mandatarios provinciales y bloques opositores ponen como requisito para su apoyo.

“En los próximos días deberíamos tener todo redactado. Por ahora sigue en el Ministerio de Economía”, explicó uno de los asistentes del encuentro.

El Gobierno Nacional va a quitar las retenciones al petróleo convencional para fomentar el desarrollo del sector. Esta medida se acordó con las provincias productoras y, como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut,… pic.twitter.com/xo8IFogt6d — Manuel Adorni (@madorni) November 18, 2025

Gobernadores y opositores condicionan el apoyo

El Gobierno continúa negociando con gobernadores como los de Chaco y Río Negro, trabajando para incorporar demandas específicas que aseguren el respaldo provincial. Además, varios sectores opositores plantean condiciones vinculadas a políticas sectoriales y modifican su apoyo al proyecto del Presupuesto 2026 conforme a la evolución de estas negociaciones.

La novedad es que esta reunión tuvo por objetivo la citación del ministro de Economía, Luis Caputo. El propósito de la misma fue analizar en detalle las cláusulas específicas del proyecto de Presupuesto 2026, que se espera sea presentado en diciembre ante la Cámara de Diputados. “Vamos a evaluar nuestra estrategia legislativa”, explicó en la previa una de las partes involucradas.

Acuerdo entre Nación, Provincias y Sindicato para mejorar la productividad y desarrollo del sector. Nueva Argentina https://t.co/03XD81PPik — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 18, 2025

El Gobierno muestra distinta voluntad para conceder pedidos según la provincia. Está más dispuesto a negociar con gobernadores de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén, quienes cuentan con legisladores propios al menos una de las cámaras del Congreso. Esto los posiciona con mayor fuerza frente a otros mandatarios provinciales que carecen de aliados parlamentarios firmes. "Hay muchos que se juntan para pedir y se dividen para cobrar. Les vamos a ofrecer no salir del equilibrio. Vamos a trabajar en los consensos", declaró un alto funcionario libertario.