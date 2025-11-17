El gobierno busca el apoyo clave de gobernadores para avanzar con el presupuesto 2026

Con el Presupuesto 2026 como objetivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli recibieron esta mañana en Casa Rosada a Leandro Zdero, el gobernador de Chaco, y a Alberto Weretilneck, de Río Negro, en el marco de las visitas de este lunes. El primer aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA) visitó las oficinas ubicadas en el Ministerio del Interior, pero que utiliza el Jefe de Gabinete a las 9.15, con el objetivo de sumar voluntades legislativas al oficialismo.

El Gobierno nacional continuó este lunes con la estrategia de sumar respaldo político al Presupuesto 2026. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezaron reuniones en Casa Rosada con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El primer encuentro fue con Zdero, quien calificó el intercambio como “muy positivo” y destacó la necesidad de “tender puentes entre el gobierno nacional y la provincia”. El chaqueño señaló que se abordaron temas productivos y financieros vinculados al desarrollo regional, así como la situación fiscal del distrito. También expresó su apoyo a avanzar en una modernización laboral, para la cual —dijo— se le prometió el acceso al borrador del proyecto en estudio.

Posteriormente, Adorni y Santilli recibieron a Weretilneck, quien trasladó inquietudes vinculadas al estado de las rutas nacionales que atraviesan Río Negro. En los últimos días, la Justicia ordenó a Vialidad Nacional realizar reparaciones urgentes en la Ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, y debe resolver además sobre la Ruta 151. El mandatario rionegrino se retiró sin realizar declaraciones.

En ambos encuentros, el temario incluyó además los cambios impositivos, el debate sobre reformas al Código Penal y la necesidad del Ejecutivo de lograr la aprobación del Presupuesto 2026, uno de los objetivos centrales de la administración nacional.

Las reuniones forman parte de una agenda que busca el apoyo individual de los gobernadores que ya manifestaron voluntad de diálogo. Hasta el momento, el Gobierno mantuvo contactos con mandatarios de Entre Ríos, Chubut, Córdoba, Salta, Mendoza, San Juan, Tucumán, Neuquén, Jujuy y Catamarca, entre otros. Fuera de este esquema quedan, por ahora, los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. La administración nacional prevé continuar con las conversaciones durante la semana, con el propósito de incorporar demandas provinciales al listado de temas de las próximas sesiones extraordinarias y garantizar mayor previsibilidad fiscal en el tratamiento del Presupuesto 2026.

