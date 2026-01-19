El FMI mantuvo sus proyecciones y estimó que la economía argentina crecerá 4% en 2026

La actividad económica a escala planetaria muestra un avance “sólido” , aunque atravesado por tensiones que empujan en sentidos opuestos, según señala la última actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) . El informe, conocido como WEO por su denominación en inglés, se informó este lunes en Bruselas .

En ese marco, el FMI estima que el PBI mundial crecerá 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027 , valores prácticamente en línea con los de 2025 . Sin embargo, el organismo advierte que detrás de esa aparente continuidad se esconde un escenario marcado por desequilibrios y dinámicas contrapuestas dentro de la economía global .

En el escenario actual, algunas zonas del mundo —como América del Norte y Asia — atraviesan un fuerte dinamismo gracias al desembarco de capitales asociados al desarrollo tecnológico y, especialmente, a la Inteligencia Artificial . En contraste, otros mercados enfrentan un contexto adverso marcado por conflictos geopolíticos y fricciones en el comercio global .

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional , el balance de la economía mundial surge de la combinación entre el empuje que aportan la inversión en innovación y la capacidad de adaptación del sector privado , y los efectos contractivos derivados del avance de medidas proteccionistas y de la persistente incertidumbre en los intercambios internacionales .

En cuanto a la Argentina, el organismo mantuvo sin cambios sus proyecciones difundidas en octubre durante la última Asamblea Anual: prevé una expansión del 4% tanto para 2026 como para 2027.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Más que la economía mundial

Estos niveles de expansión se ubican por encima del ritmo previsto para la economía global —estimado en 3,3% y 3,2% para el año en curso y el siguiente— y también superan las proyecciones de las dos potencias económicas de América Latina. En el caso de Brasil, el FMI anticipa una desaceleración desde un avance del 2,5% en 2025 hasta 1,6% en 2026, con una posterior recuperación al 2,3% en 2027. Para México, en tanto, el organismo calcula un crecimiento de 0,6% el año pasado, seguido de subas del 1,5% y 2,1% en los dos años posteriores.

En uno de los tramos del informe, el Fondo señala que “en América Latina y el Caribe el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 para rebotar a 2,7% en 2027” a medida que los países se acercan a su potencial desde diferentes posiciones cíclicas.

A partir de una tabla complementaria con proyecciones para 30 naciones —que en gran parte coincide con las principales economías del planeta por tamaño de PBI— se desprende que la Argentina se ubicaría este año en el puesto once entre las de mayor expansión. En ese ranking la anteceden India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (ambas con 4,5%), Nigeria y Kazajistán (4%), Malasia (4,3%) y Turquía (4,2%).

El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina.

El informe, en cambio, no presenta estimaciones inflacionarias desagregadas por país. La información se agrupa por categorías: para las economías avanzadas se prevé que la inflación anual desacelere del 2,5% en 2025 al 2,2% en 2026 y al 2,1% en 2027, mientras que en los mercados emergentes y las naciones en desarrollo se proyectan tasas del 4,8% para este año y del 4,3% para el siguiente.

Asimismo, el organismo estima que, tras el desplome del 14,2% registrado el año pasado, el valor medio del crudo volverá a retroceder un 8,5% durante el corriente año y apenas mostraría un repunte marginal del 0,1% en el siguiente. Este escenario resulta desfavorable para el desarrollo de Vaca Muerta.

El organismo proyecta un crecimiento global de 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027.

El FMI señaló los aspectos a favor y en contra

El Fondo señala que el impulso central del crecimiento global proviene del aumento de las inversiones vinculadas a la tecnología. Este proceso, con especial fuerza en Estados Unidos y Asia, logra amortiguar las tensiones comerciales y el clima de incertidumbre política. En ese sentido, el informe remarca que la capacidad de adaptación del sector privado fue clave para mantener el ritmo de la actividad económica a escala mundial.

También advierte que, aunque a partir de octubre de 2025 se registró una moderación en los choques comerciales, todavía se repiten focos de fricción. Entre ellos, menciona el reciente cruce entre Estados Unidos y China por las ventas externas de semiconductores y minerales clave, un conflicto que fue contenido de manera provisoria mediante un acuerdo que bajó los aranceles recíprocos y dejó en pausa nuevas sanciones hasta noviembre de este año.

El FMI mantiene sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina de 4% en 2026 y 2027.

En ese escenario, el Fondo proyecta una continuidad en la baja de las tasas de interés en la economía estadounidense, estabilidad en los niveles de la zona del euro y un ajuste ascendente, pero paulatino, en Japón. A su vez, estima que el sesgo expansivo de la política fiscal se mantendrá en Alemania, Japón y Estados Unidos, un factor que ayudaría a apuntalar la actividad en el corto plazo.

No obstante, el Fondo advierte que existe la posibilidad de un recrudecimiento de las fricciones comerciales, especialmente ante la eventual aplicación de nuevos aranceles o limitaciones sobre insumos estratégicos —como las tierras raras—, un escenario que podría provocar interrupciones en las cadenas de abastecimiento, presionar al alza los costos y extender el clima de incertidumbre sobre el desempeño económico.

Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI.

Asimismo, señala que los factores políticos y geopolíticos representan otro foco de fragilidad, tanto por la persistencia de conflictos regionales —como los que atraviesan Oriente Medio y Ucrania— como por el incremento de la inestabilidad interna en distintos países durante períodos electorales.

Un punto adicional de alerta, recurrente en los informes del Fondo Monetario Internacional, está vinculado al persistente desequilibrio de las cuentas públicas y al volumen elevado de endeudamiento estatal, particularmente en países emisores de monedas clave a nivel global, como Estados Unidos. Para el organismo, este escenario podría comprometer la viabilidad fiscal a largo plazo y tener efectos directos sobre las tasas de financiamiento y el equilibrio del sistema financiero internacional.