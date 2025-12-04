El FMI solicitó a la Argentina un "camino más ambicioso de acumulación de reservas"

El FMI mantuvo sus proyecciones para la Argentina y estimó que la economía crecerá 5,5% este año.

Tras elogiar los resultados del plan de ajuste vinculados a la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central como paso necesario para acceder a los mercados y evitar oscilaciones bruscas en la cotización del dólar.

“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, sostuvo Julie Kozack, portavoz del FMI, tras elogiar la reducción de la inflación y de la pobreza.

Y añadió Kozack: “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

El informe pide el fin de los rescates a acreedores privados por parte de instituciones multilaterales como el FMI. En la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver (perdón) respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y podar su cuantificación en 5.000 millones de dólares.

Argentina cumplió con creces el cumplimiento de las metas de emisión fiscal y déficit fiscal, y el directorio asumió que con más tiempo y menos monto se podría alcanzar los objetivos de suma de reservas cuando concluyera 2026.

