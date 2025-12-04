El FMI solicitó a la Argentina un "camino más ambicioso de acumulación de reservas"

El FMI mantuvo sus proyecciones para la Argentina y estimó que la economía crecerá 5,5% este año.
Tras elogiar los resultados del plan de ajuste vinculados a la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central como paso necesario para acceder a los mercados y evitar oscilaciones bruscas en la cotización del dólar.
“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, sostuvo Julie Kozack,portavoz del FMI, tras elogiar la reducción de la inflación y de la pobreza.
Y añadió Kozack: “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.
En la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver (perdón) respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y podar su cuantificación en 5.000 millones de dólares.
Argentina cumplió con creces el cumplimiento de las metas de emisión fiscal y déficit fiscal, y el directorio asumió que con más tiempo y menos monto se podría alcanzar los objetivos de suma de reservas cuando concluyera 2026.