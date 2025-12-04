jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 14:38
Política.

El boom global del pistacho: por qué está tan de moda en el mundo y qué oportunidad abre para la Argentina

El consumo mundial de pistacho no para de crecer y la oferta no alcanza. Proyectan un faltante de 250.000 toneladas y la Argentina aparece como nuevo jugador.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El cultivo de pistacho se caracteriza por su resistencia, además de la poca exigencia en determinados aspectos. Normalmente, este tipo de cultivo se produce normalmente en secando, pero con la ayuda del riego sí que se puede aumentar su producción y zonas de cultivo potenciales.

El cultivo de pistacho se caracteriza por su resistencia, además de la poca exigencia en determinados aspectos. Normalmente, este tipo de cultivo se produce normalmente en secando, pero con la ayuda del riego sí que se puede aumentar su producción y zonas de cultivo potenciales.

El futuro del pistacho está en Argentina

El futuro del pistacho está en Argentina

La fiebre por este fruto seco hizo que muchas empresas vieran una oportunidad a largo plazo para invertir, considerando la alta demanda proyectada para los próximos años

La fiebre por este fruto seco hizo que muchas empresas vieran una oportunidad a largo plazo para invertir, considerando la alta demanda proyectada para los próximos años

Esa fiebre gastronómica se tradujo en algo mucho más grande: el fruto se transformó en un negocio de alto valor agregado que está atrayendo empresas, fondos y productores de todo el mundo, incluyendo a la Argentina. La combinación entre moda, consumo sostenido y oferta limitada terminó de posicionarlo como uno de los nuevos “oros verdes” del agro global.

pistacho
El futuro del pistacho está en Argentina

El futuro del pistacho está en Argentina

Demanda en alza y producción que no alcanza

Según proyecciones a 2040 elaboradas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el International Nut Council (INC) y la FAO, se espera una brecha estructural de más de 250.000 toneladas entre la demanda y la producción mundial de pistacho. Es decir, aun si se incrementa la oferta, no alcanzaría para cubrir el apetito global.

Hoy, la producción sigue fuertemente concentrada en Estados Unidos, Irán y Turquía, pero estos países se topan con límites claros: falta de agua, superficies saturadas y clima cada vez más exigente. Esa combinación hace difícil ampliar la frontera del cultivo, justo cuando Asia, Europa y América Latina impulsan un consumo sostenido año tras año.

Para los analistas, el combo es potente:

  • demanda creciente,

  • oferta rígida,

  • y un precio internacional relativamente estable en el tiempo.

Sobre esa base se construye la idea del pistacho como un activo atractivo para proyectos de inversión a largo plazo, con retornos interesantes una vez que los montes entran en plena producción.

Pistacho
El cultivo de pistacho se caracteriza por su resistencia, además de la poca exigencia en determinados aspectos. Normalmente, este tipo de cultivo se produce normalmente en secando, pero con la ayuda del riego sí que se puede aumentar su producción y zonas de cultivo potenciales.

El cultivo de pistacho se caracteriza por su resistencia, además de la poca exigencia en determinados aspectos. Normalmente, este tipo de cultivo se produce normalmente en secando, pero con la ayuda del riego sí que se puede aumentar su producción y zonas de cultivo potenciales.

Por qué la Argentina tiene una ventaja competitiva

En ese escenario aparece la Argentina, con una carta fuerte: su ubicación en el hemisferio sur y condiciones agroclimáticas muy favorables para el cultivo. En regiones semiáridas como San Juan, norte de Mendoza y partes de La Rioja o La Pampa, el pistacho encuentra lo que necesita:

  • suelos adecuados,

  • alta radiación solar,

  • baja humedad ambiental,

  • y pocas lluvias en época crítica, lo que ayuda a reducir enfermedades y mejorar la calidad del fruto.

A eso se suma un dato clave: producir en el sur permite abastecer al mundo cuando el hemisferio norte está fuera de temporada. Es decir, la Argentina podría cubrir una ventana comercial contraestacional, entrando al mercado justamente en los meses de menos oferta de los grandes jugadores tradicionales.

San Juan, núcleo del pistacho argentino y nuevo proyecto inversor

De acuerdo con datos del INTA y el Censo Nacional Agropecuario 2018, San Juan se consolidó como la principal provincia productora de pistacho del país, con unas 6.500 hectáreas, cerca del 90% de la superficie nacional. En segundo lugar aparece Mendoza, con alrededor de 770 hectáreas, seguida por La Rioja (100 ha) y La Pampa (55 ha).

En los últimos cinco años, el cultivo tuvo un crecimiento exponencial, con un aumento de más del 500% en la superficie implantada solo en la zona núcleo sur de San Juan – norte de Mendoza. Además, hay experiencias y proyectos en marcha o en carpeta en provincias como Catamarca, San Luis, Neuquén y Río Negro, donde ya se estudian suelos y clima para expandir la frontera del pistachero.

Uno de los desarrollos que toma esa ola es el proyecto “La Memita – Fase II”, impulsado por la firma AgroFides. El emprendimiento suma 100 hectáreas productivas en San Juan bajo un esquema profesionalizado:

  • riego por goteo con reservorio y perforaciones,

  • derechos de agua y energía de red y solar,

  • infraestructura operativa (galpón, vivienda, maquinaria),

  • plantación a 6x4 con unas 41.600 plantas en total,

  • y gestión integral desde la plantación hasta la venta de la producción a cargo de la empresa.

El modelo permite a inversores ingresar con el equivalente a una hectárea, con un aporte inicial de unos USD 30.000, apostando a un negocio de mediano-largo plazo que combina activos reales (tierra y plantas) con la perspectiva de un mercado internacional que todavía tiene espacio de sobra para crecer.

Pistacho
La fiebre por este fruto seco hizo que muchas empresas vieran una oportunidad a largo plazo para invertir, considerando la alta demanda proyectada para los próximos años

La fiebre por este fruto seco hizo que muchas empresas vieran una oportunidad a largo plazo para invertir, considerando la alta demanda proyectada para los próximos años

El pistacho que vemos en el postre y el que mueve millones

Mientras en las redes sociales se multiplican los videos de helados de pistacho, chocolates “Dubai”, cremas, lattes y postres verdes, en el campo la historia se escribe en paralelo: nuevos montes, inversiones en riego eficiente y una apuesta fuerte a un fruto que pasó de moda gourmet a commodity estratégico.

Para la Argentina, el desafío será doble:

  • consolidar la pata productiva, con más hectáreas y tecnología,

  • y al mismo tiempo construir marca, calidad y trazabilidad, para que el pistacho “hecho acá” pueda competir en góndolas y snacks de todo el planeta.

Si las proyecciones globales se cumplen, la pregunta ya no es si el pistacho está de moda, sino cuánto tiempo aprovecharán los países del sur esta ventana de oportunidad antes de que el “oro verde” tenga nuevos competidores.

