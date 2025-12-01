martes 02 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de diciembre de 2025 - 21:23
Economía.

El Banco Central pagó más de US$1.000 millones a importadores

El Banco Central canceló más de US$1.000 millones correspondientes al Bopreal 2026 y el pago volvió a presionar las reservas netas, un indicador clave dentro del acuerdo con el FMI.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Banco Central.

Banco Central.

El Banco Central (BCRA) desembolsó este lunes US$1.012,5 millones para cancelar la primera cuota de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026). El pago, que se realizó con reservas internacionales, vuelve a poner bajo presión el estado de las tenencias netas del organismo, un indicador clave dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lee además
Virgen del Cerro en Salta.
Fe.

Cuándo es la fiesta patronal por la Virgen del Cerro en Salta: el cronograma completo
Qué se puede hacer en este precioso destino turístico. video
Turismo.

El pueblo del norte con paisajes imponentes y un patrimonio cultural único que sorprende a todos

La operación incluyó US$990 millones de capital y US$22,5 millones de intereses. Aunque parte de esta cancelación quedará compensada por acreedores locales, el impacto final recae sobre las reservas netas, que ya se encuentran muy por debajo de los niveles comprometidos por el Gobierno para fin de año.

Los Bopreal fueron emitidos con el objetivo de permitir a empresas y personas regularizar deudas comerciales en el exterior en un contexto de escasez de divisas. Sin embargo, el esquema generó un cronograma de vencimientos que hoy presiona las cuentas del Central.

Un objetivo cada vez más exigente

Antes del pago, estimaciones del mercado indicaban que el BCRA necesitaba cerca de US$10.000 millones para alcanzar la meta anual de acumulación de reservas.

Tras la utilización de una porción del swap de Estados Unidos —que restó más de US$2.500 millones del cálculo neto— el objetivo se volvió aún más desafiante y ronda actualmente los US$12.000 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la prioridad es cumplir obligaciones y destacó que la Argentina ahora cuenta con “nuevas alternativas financieras”. Sin embargo, especialistas no descartan que el Gobierno deba pedir una nueva dispensa al FMI.

Un Banco Central con fuerte carga de pasivos

El balance del BCRA continúa condicionado por compromisos significativos:

  • US$18.291 millones del swap con China

  • US$15.897 millones en encajes bancarios en dólares

  • US$2.500 millones del swap con Estados Unidos

  • Más de US$3.000 millones en repos y otros préstamos internacionales

Esta estructura limita la capacidad del Central de intervenir en el mercado y de acumular divisas vía compras propias.

"Cuando las cosas empiezan a ir mejor queremos correr más rápido de lo que nos dan las piernas", dijo Caputo Fotografía: Adrián Escandar
Luis Caputo.

Luis Caputo.

Caputo defendió la estrategia oficial

Durante un encuentro con industriales, el ministro afirmó:

“No subestimamos la importancia de acumular reservas, es una prioridad. Pero el escenario cambió: hoy hay nuevas alternativas financieras”.

Según el funcionario, el país cuenta con respaldo internacional suficiente para administrar los vencimientos en el corto plazo.

¿Qué puede pasar hacia fin de año?

Con una demanda de dinero que permanece baja y una actividad económica que aún no se recupera plenamente, analistas consideran que las compras de divisas del BCRA serán limitadas.

Incluso en un escenario de crecimiento del 2,5% en 2026, la capacidad de compra rondaría apenas los US$600 millones.

Solo en un escenario excepcional podría alcanzar los US$9.000 millones, cifra que igualmente quedaría por debajo de la meta fijada por el FMI.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuándo es la fiesta patronal por la Virgen del Cerro en Salta: el cronograma completo

El pueblo del norte con paisajes imponentes y un patrimonio cultural único que sorprende a todos

El Gobierno presentó el proyecto del nuevo Código Penal: qué penas busca endurecer

Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo de diciembre en Salta

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
País.

El Gobierno presentó el proyecto del nuevo Código Penal: qué penas busca endurecer

Por  Federico Franco

Las más leídas

Velan los restos de Ekel Meyer en el Palacio de Tribunales
Profundo pesar.

Jujuy despidió a Ekel Meyer: "Nos ha dejado un hombre de una calidad humana difícil de igualar"

Adolescente de 16 años quedó detenido por la muerte de otro menor en Villa 9 de Julio - Tucumán
Policial.

Horror en Tucumán: un niño de 10 años fue asesinado y el principal sospechoso es un adolescente de 16

El video se volvió viral en las redes sociales.
Sociedad.

Brutal pelea a la salida de un boliche: "¡Matalo!", gritaban los agresores

Ekel Meyer
Jujuy.

Confirmaron tres días de duelo provincial por el fallecimiento de Ekel Meyer

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso
Tucumán.

Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera dentro del aula

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel