El Banco Central bajó las tasas de interés y el mercado mira la próxima licitación del Tesoro

El Banco Central volvió a mover la tasa de referencia más inmediata del mercado financiero argentino. El recorte de la tasa de simultáneas, que pasó del 22% al 20%, instala un nuevo escenario para los bancos y sociedades de bolsa y marca el ritmo de las decisiones del Tesoro en la previa de una licitación con vencimientos importantes.

La baja de la tasa corta se aplica mientras el Tesoro necesita pesos para enfrentar vencimientos por $14.000 millones. Según datos de Max Capital, el Gobierno nacional cuenta con depósitos en el Banco Central por $4.400 millones y USD 155 millones, además de un stock superior a $10.000 millones en bancos públicos.

La tasa de simultáneas funciona como un termómetro del costo del dinero en operaciones de uno a siete días. Surge de acuerdos donde una parte vende un activo y pacta recomprarlo a un valor mayor. El diferencial marca el interés. El Banco Central usa este canal para influir en la liquidez y para absorber pesos, en línea con el rol que antes tenían pases, Leliq y Lebac.

La baja al 20% continúa la serie iniciada con el recorte previo del 25% al 22%. El objetivo apunta a fijar nuevos parámetros para instrumentos en moneda local y a mantener la calma cambiaria de las últimas semanas.

El economista Gabriel Caamaño, de Outlier, señaló que el recorte se vincula con la licitación que llega la semana próxima. Sostuvo que el Tesoro paga tasas más altas en plazos largos y que una baja en la tasa corta empuja a los inversores hacia esos tramos. Según su lectura, quien busca rendimiento en pesos encuentra incentivos para correr hacia instrumentos más extensos.

Dólar

Advertencias sobre el impacto monetario

Un informe de Max Capital indicó que la licitación puede generar expansión monetaria si el Tesoro no logra captar pesos en el mercado. Destacó que los fondos disponibles son limitados y que, sin una suba de tasas, el Gobierno puede quedar obligado a usar depósitos propios o a ofrecer mayores rendimientos para refinanciar vencimientos.

La consultora señaló que diciembre suma necesidades estacionales de liquidez, por unos $2.800 millones, lo que presiona sobre la gestión diaria del Tesoro. En este esquema, la administración pública se convierte en el principal actor de la regulación monetaria, una tarea que en un sistema convencional recae sobre el Banco Central.

Tasas en baja y un mercado que busca señales

El derrumbe de la tasa corta acompaña un movimiento general en el sistema financiero. Las tasas de plazos fijos, TAMAR y créditos personales bajan desde agosto y reflejan la estrategia oficial de relajar las condiciones financieras tras las elecciones.

El Banco Central impulsa recortes sucesivos en la tasa de simultáneas, lo que repercute en cauciones, repos y fondos comunes de inversión. También reduce el retorno para ahorristas y baja el costo de créditos al consumo. La señal ayuda a mantener la estabilidad cambiaria, aunque deja al Tesoro con más desafíos para captar pesos y sostener el calendario de pagos en moneda local.