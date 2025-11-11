martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 19:38
Economía.

El Banco Central avanza hacia el fin de las restricciones cambiarias

El funcionario del BCRA aseguró que las restricciones al dólar se flexibilizarán en paralelo con el progreso del programa económico.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Banco Central.

Banco Central.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, confirmó en el Argentina Fintech Forum que el gobierno trabaja en la eliminación total de las trabas cambiarias restantes, en una medida que busca ampliar la libertad financiera y la estabilidad económica del país.

Lee además
el banco central bajo la tasa de interes al 29%
Economía.

El Banco Central bajó la tasa de interés al 29%
Foto ilustrativa.
Economía.

El Banco Central confirmó que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial

Restricciones cambiarias: el fin está cerca

Tras el levantamiento del cepo cambiario en abril, todavía quedan ciertas restricciones vigentes, principalmente la llamada “restricción cruzada” que impide operar simultáneamente en los mercados cambiarios oficiales y financieros. Según Werning, estas obras serán eliminadas pronto, en línea con el plan económico y financiero impulsado por la entidad.

Vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning

Por otra parte, las declaraciones del segundo de Santiago Bausili (presidente del BCRA) se realizaron durante el Argentina Fintech Forum, que tiene lugar este martes en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC). El encuentro reúne a referentes del sistema financiero nacional e internacional y centra su eje en la “convergencia”, es decir, en cómo bancos, fintech, reguladores y empresas tecnológicas pueden colaborar para construir un ecosistema más ágil, inclusivo y conectado.

Más libertad para personas y empresas

Werning destacó que hasta ahora, las grandes empresas eran las únicas con acceso al dólar oficial para importar o pagar deuda, mientras que el gobierno decidió priorizar el acceso para las personas tras levantar el cepo. La intención es fomentar la competencia de monedas, facilitar el crédito en pesos y generar un sistema financiero más transparente y abierto.

El BCRA busca más ahorro y menos deuda

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, habló sobre la política económica y destacó que el objetivo del equipo es reducir la dependencia del financiamiento externo y fortalecer el ahorro interno.

“El propósito es mejorar el sistema financiero, hacerlo más transparente y competitivo. Queremos que haya más crédito, a menor costo, y que eso impulse el ahorro local”, sostuvo el funcionario durante su exposición.

Werning reconoció que, actualmente, la Argentina todavía depende del ahorro externo, aunque remarcó que el trabajo del BCRA apunta a cambiar esa dinámica en el mediano plazo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Banco Central bajó la tasa de interés al 29%

El Banco Central confirmó que las billeteras virtuales no podrán vender dólar oficial

Las billeteras virtuales no pueden vender dólar oficial: la postura del Banco Central

El Banco Central vendió US$ 45,5 millones en un nuevo día de suba del dólar

Cierran los bancos por cuatro días: cuándo será y por qué

Lo que se lee ahora
Jujuy Corre.
Imperdible.

Llega Jujuy Corre 2025: todo lo que tenés que saber sobre la fiesta del running

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Posible femicidio en Gorriti. video
Gorriti.

Posible femicidio en Jujuy: quién era Daniela, la mujer asesinada

Posible femicidio en Jujuy.
Policiales.

Encontraron muerta a una mujer e investigan un posible femicidio en Jujuy

Presunto femicidio en B° Gorriti video
Policiales.

Posible femicidio en Jujuy: el dueño del lugar rompió el silencio

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel