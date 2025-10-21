El Banco Central vendió US$ 45,5 millones en un nuevo día de suba del dólar

Banco Central.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino nuevamente este martes en el mercado de cambios, vendiendo cerca de US$ 45,5 millones para contener la escalada del dólar oficial, en un contexto de alta volatilidad previo a las elecciones.

La autoridad monetaria efectivizó la venta mientras el dólar mayorista cerró en $ 1.490,50, apenas 50 centavos por debajo del techo autorizado por la banda cambiaria. La cotización minorista alcanzó los $ 1.515 en Banco Nación. Al finalizar la jornada, las reservas internacionales del BCRA quedaron en torno a los US$ 40.539 millones.

Analistas señalan que la nueva intervención forma parte de un patrón que el Central ha repuntado en las últimas semanas para frenar la presión sobre el tipo de cambio, ante la inminencia del 26 de octubre. La prolongación de esta estrategia genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y el uso de reservas como instrumento de defensa.

En este marco, la autoridad monetaria permanece atenta a la dinámica del riesgo país, la brecha cambiaria y la demanda de cobertura en pesos indexados, factores que contribuyen a alimentar la incertidumbre en los mercados locales.

