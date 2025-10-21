martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 17:23
País.

El Banco Central vendió US$ 45,5 millones en un nuevo día de suba del dólar

La entidad busca frenar la presión sobre el tipo de cambio ante la cercanía de las elecciones, mientras las reservas internacionales continúan en retroceso.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Banco Central.

Banco Central.

La autoridad monetaria efectivizó la venta mientras el dólar mayorista cerró en $ 1.490,50, apenas 50 centavos por debajo del techo autorizado por la banda cambiaria. La cotización minorista alcanzó los $ 1.515 en Banco Nación. Al finalizar la jornada, las reservas internacionales del BCRA quedaron en torno a los US$ 40.539 millones.

Analistas señalan que la nueva intervención forma parte de un patrón que el Central ha repuntado en las últimas semanas para frenar la presión sobre el tipo de cambio, ante la inminencia del 26 de octubre. La prolongación de esta estrategia genera cuestionamientos sobre la sostenibilidad del esquema cambiario y el uso de reservas como instrumento de defensa.

En este marco, la autoridad monetaria permanece atenta a la dinámica del riesgo país, la brecha cambiaria y la demanda de cobertura en pesos indexados, factores que contribuyen a alimentar la incertidumbre en los mercados locales.

