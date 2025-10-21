martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 14:33
Elecciones 2025.

La Cámara Nacional Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por provincias

El tribunal resolvió que los resultados del 26 de octubre deberán presentarse por distrito electoral. Buscan garantizar transparencia y evitar confusión pública.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Cámara Nacional Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por provincias y no de manera nacional. (Foto: Dirección Nacional Electoral)

La Cámara Nacional Electoral le ordenó al Gobierno que publique los resultados por provincias y no de manera nacional. (Foto: Dirección Nacional Electoral)

El fallo mantiene el criterio histórico de las legislativas donde el recuento se hace por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia.

El fallo mantiene el criterio histórico de las legislativas donde el recuento se hace por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia.

Los jueces de la Cámara Electoral, Corcuera, Dalla Vía y Bejas

Los jueces de la Cámara Electoral, Corcuera, Dalla Vía y Bejas

Lee además
La Justicia Electoral ordenará al Gobierno publicar los resultados por provincias y rechazará el dato global (Foto: Dirección Nacional Electoral).
Política.

Elecciones 2025: La Justicia Electoral ordenará publicar los resultados por provincia y no a nivel nacional
Elecciones 2025: comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas
Capital.

Elecciones 2025: comenzó el operativo de traslado de las urnas a la Escuela de Minas

La decisión, adoptada en acuerdo extraordinario por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, responde a un planteo presentado por el espacio Fuerza Patria, que había objetado la intención del Gobierno de mostrar resultados unificados a nivel nacional en la carga de datos preliminares.

Un fallo para preservar la transparencia en las elecciones 2025 del próximo domingo

La Cámara resolvió que el escrutinio provisorio —el conteo preliminar de votos que realiza el Ministerio del Interior la misma noche de la elección— deberá respetar la división por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no podrá ser presentado como un resultado nacional.

El objetivo, explicaron los magistrados, es “evitar confusiones en la opinión pública sobre la legitimidad y el alcance de los datos difundidos”.

"No hay margen de interpretación alguno que permita un escrutinio global del territorio nacional, como ocurre en la elección presidencial", señaló la acordada.

Elecciones 2025
El fallo mantiene el criterio histórico de las legislativas donde el recuento se hace por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia.

El fallo mantiene el criterio histórico de las legislativas donde el recuento se hace por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia.

Las claves de los reclamos de la oposición

El fallo se produjo después de que, en el simulacro de escrutinio realizado el fin de semana, la Dirección Nacional Electoral (DINE) mostrara los resultados de manera consolidada a nivel país, sumando los votos obtenidos por La Libertad Avanza y Fuerza Patria en los 24 distritos.

Esa presentación motivó la denuncia de Fuerza Patria, que acusó al Gobierno de intentar mostrar una imagen de triunfo nacional del oficialismo libertario. El peronismo, por su parte, advirtió que su sello no compite con el mismo nombre en todo el país, sino que se agrupa bajo frentes provinciales distintos.

Según la CNE, esta práctica “podría inducir a error a los ciudadanos” y “afectar la confianza pública en el proceso electoral”.

La respuesta del Gobierno

Desde la Casa Rosada reconocieron que acatarán la orden judicial, aunque aclararon que también publicarán un número global “como información accesoria”, sin carácter oficial.

Voceros del Ejecutivo insistieron en que el escrutinio provisorio “no tiene valor jurídico”, ya que el conteo definitivo queda a cargo de la Justicia Electoral.

“Cumpliremos la decisión de la Cámara, pero también difundiremos datos nacionales como información complementaria”, señalaron fuentes del Gobierno.

Elecciones 2025
Los jueces de la Cámara Electoral, Corcuera, Dalla Vía y Bejas

Los jueces de la Cámara Electoral, Corcuera, Dalla Vía y Bejas

Qué dispuso la Cámara Electoral

En su resolución, la CNE remarcó que el escrutinio provisorio carece de efectos legales y que los jueces electorales no intervienen en su organización, procesamiento ni difusión, ya que esas tareas corresponden al Poder Ejecutivo.

Aun así, el tribunal recordó que el proceso debe cumplir estándares de objetividad y neutralidad política, citando las recomendaciones de IDEA Internacional, que instan a garantizar claridad en la comunicación de los resultados provisorios.

"El marco legal debe regular claramente cómo y cuándo se anuncian los resultados preliminares, evitando inducir percepciones erróneas sobre los resultados finales", sostiene el documento.

La acordada también señaló que la publicación deberá aclarar la diferencia entre los cómputos provisorios y el escrutinio definitivo, el único con valor jurídico y fuerza de ley.

Contexto político y alcance del fallo

La medida se dicta en la recta final hacia los comicios legislativos nacionales, en los que se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

La forma en que se presenten los resultados el domingo por la noche tendrá un fuerte impacto político y simbólico, ya que el oficialismo buscaba mostrar una “foto nacional” de victoria antes del escrutinio definitivo.

La Cámara Nacional Electoral dejó en claro que eso no será posible:

"Los resultados deben computarse y publicarse por distrito, sin agregados nacionales, para evitar inducir a error sobre la representación real de cada fuerza política."

Firmas y alcance de la resolución

La decisión lleva las firmas de Daniel Bejas (presidente), Alberto Ricardo Dalla Via (vicepresidente) y Santiago Hernán Corcuera (juez de Cámara), con la actuación de los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel.

Con esta resolución, el máximo tribunal electoral reafirma la tradición institucional del conteo por distrito y marca límites al Ejecutivo en la presentación pública de los resultados.

El objetivo, remarcaron, es preservar la confianza ciudadana y garantizar transparencia en el proceso electoral.

