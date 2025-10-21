martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 10:14
Política.

Elecciones 2025: La Justicia Electoral ordenará publicar los resultados por provincia y no a nivel nacional

La Cámara Nacional Electoral le exigirá al Gobierno que los resultados de las elecciones 2025 se difundan por provincias.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Justicia Electoral ordenará al Gobierno publicar los resultados por provincias y rechazará el dato global (Foto: Dirección Nacional Electoral).

La Justicia Electoral ordenará al Gobierno publicar los resultados por provincias y rechazará el dato global (Foto: Dirección Nacional Electoral).

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenará al Gobierno nacional que los resultados provisorios de las elecciones 2025 del domingo se publiquen por provincias, manteniendo el criterio histórico de los comicios legislativos.

La medida fue adoptada luego de que el Partido Justicialista, la UCR y el Frente de Izquierda presentaran una impugnación contra el simulacro de escrutinio que la Dirección Nacional Electoral (DINE) realizó el fin de semana, donde se mostraba una “consolidación de votos a nivel nacional” bajo un único criterio de alianzas.

La consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, sostuvo el PJ en su presentación ante la Justicia.

Una decisión que preserva el criterio histórico de las legislativas

El fallo que la CNE prepara ratifica que los resultados legislativos deben publicarse por distrito, ya que los escaños de diputados y senadores se asignan provincia por provincia según los votos obtenidos en cada jurisdicción.

Desde el Gobierno argumentaron que el resultado global “genera interés informativo”, pero aclararon que el escrutinio provisorio tiene carácter meramente comunicativo. La oposición, en cambio, interpretó la práctica como un intento de mostrar un triunfo nacional del oficialismo libertario.

“Buscan proyectar una imagen de triunfo nacional y mostrar un resultado para el mercado y para Donald Trump”, afirmaron desde el entorno del Partido Justicialista.

elecciones 2025 votos
La única alianza que se presentó bajo el mismo sello en todo el país es La Libertad Avanza, por lo que sumaría los votos de los 24 distritos, mientras que el resto de las fuerzas políticas, entre ellas el peronismo con el que busca polarizar Javier Milei, integra diferentes frentes.

La única alianza que se presentó bajo el mismo sello en todo el país es La Libertad Avanza, por lo que sumaría los votos de los 24 distritos, mientras que el resto de las fuerzas políticas, entre ellas el peronismo con el que busca polarizar Javier Milei, integra diferentes frentes.

El trasfondo político de la disputa

La única fuerza que se presenta bajo el mismo sello en todo el país es La Libertad Avanza, por lo que la consolidación nacional favorecía la interpretación de una victoria amplia. En cambio, las fuerzas opositoras —como el peronismo o la UCR— compiten en distintos frentes provinciales, lo que fragmenta su representación en un cómputo general.

La Cámara Electoral discutirá este martes el texto final del fallo, que será obligatorio para la difusión del domingo electoral, y ratificará la publicación de los resultados por provincias, tal como establece la legislación vigente.

