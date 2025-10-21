Rejerarquizarán al personal de planta permanente del Estado en Jujuy

El Gobierno de la Provincia de Jujuy oficializó mediante el Decreto Acuerdo Nº 3903 una rejerarquización escalafonaria para el personal que revista en planta permanente dentro del Escalafón General, bajo el régimen de la Ley Nº 3161 de la Administración Pública Provincial.
La disposición establece que la medida tendrá carácter excepcional y por única vez, y beneficiará a trabajadores que cumplan con determinadas condiciones de ingreso o recategorización previas.
Cómo se aplicará la promoción de categorías
El decreto detalla que la rejerarquización se aplicará de la siguiente manera:
- Los agentes que fueron recategorizados por los Decretos Acuerdo Nº 5351-HF-2022 y Nº 4297-HF-2021 serán promovidos dos categorías.
- Los agentes incluidos en el Decreto Acuerdo Nº 3555-S-2021 también serán promovidos dos categorías.
- Los agentes que ingresaron a planta permanente por aplicación del Decreto Acuerdo Nº 9316-G-2016 serán promovidos dos categorías.
- Los agentes que ingresaron por el Decreto Nº 3510-G-2021 serán promovidos a la categoría inmediata superior.
Esta rejerarquización se aplicará de manera automática en los legajos de los agentes alcanzados, y entrará en vigencia el 1 de octubre de 2025.
A quiénes alcanza y a quiénes no
La normativa aclara que los beneficios no alcanzan al personal contratado, reemplazante ni interino, ya que se trata de un reconocimiento exclusivo para trabajadores de planta permanente bajo el Escalafón General.
También se especifica que los períodos de licencia sin goce de haberes por desempeño en cargos de mayor jerarquía en los tres poderes del Estado —o en jurisdicción nacional o municipal—, así como los períodos bajo régimen de retiro voluntario, serán computados a los fines de esta rejerarquización.
La medida busca reconocer la trayectoria y los años de servicio de los trabajadores que integran la planta permanente, generando un ajuste en la estructura escalafonaria del personal estatal. Se trata de una decisión que forma parte del proceso de actualización administrativa en la provincia.
