Rejerarquizarán al personal de planta permanente del Estado en Jujuy

El Gobierno de la Provincia de Jujuy oficializó mediante el Decreto Acuerdo Nº 3903 una rejerarquización escalafonaria para el personal que revista en planta permanente dentro del Escalafón General , bajo el régimen de la Ley Nº 3161 de la Administración Pública Provincial.

La disposición establece que la medida tendrá carácter excepcional y por única vez , y beneficiará a trabajadores que cumplan con determinadas condiciones de ingreso o recategorización previas.

Esta rejerarquización se aplicará de manera automática en los legajos de los agentes alcanzados, y entrará en vigencia el 1 de octubre de 2025 .

A quiénes alcanza y a quiénes no

La normativa aclara que los beneficios no alcanzan al personal contratado, reemplazante ni interino, ya que se trata de un reconocimiento exclusivo para trabajadores de planta permanente bajo el Escalafón General.

También se especifica que los períodos de licencia sin goce de haberes por desempeño en cargos de mayor jerarquía en los tres poderes del Estado —o en jurisdicción nacional o municipal—, así como los períodos bajo régimen de retiro voluntario, serán computados a los fines de esta rejerarquización.

La medida busca reconocer la trayectoria y los años de servicio de los trabajadores que integran la planta permanente, generando un ajuste en la estructura escalafonaria del personal estatal. Se trata de una decisión que forma parte del proceso de actualización administrativa en la provincia.