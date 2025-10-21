martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 13:02
Policiales.

Murió un motociclista en un choque en Palpalá

Un hombre murió luego de un choque sobre la colectora de Ruta 66 a la altura de Palpalá. El motociclista habría intentado sobrepasar a otro vehículo.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Un muerto en Palpalá

Un muerto en Palpalá

Detalles del choque fatal en Palpalá

Según los datos policiales, el conductor de la moto habría intentado sobrepasar a una camioneta, perdió el control e impactó contra la cinta asfáltica, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

accidente palpala muerto (1)

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas, el hecho ocurrió alrededor de las 12 horas de este martes sobre la colectora de Ruta 66, a la altura del ingreso al barrio San José de Palpalá, en sentido norte-sur.

A causa de los trabajos que llevaron adelante el personal de la Policía de la Provincia y de Bomberos, la circulación sobre la colectora de Ruta 66 se vio restringida por varios minutos. Familiares del fallecido se acercaron hasta la zona para reconocer el cuerpo.

