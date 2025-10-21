Murió un motociclista en un choque en Palpalá

Un muerto en Palpalá

Un motociclista murió este martes 21 de octubre en un choque sobre la colectora de Ruta 66, a la altura del barrio San José de Palpalá. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro.

Detalles del choque fatal en Palpalá Según los datos policiales, el conductor de la moto habría intentado sobrepasar a una camioneta, perdió el control e impactó contra la cinta asfáltica, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

accidente palpala muerto (1) De acuerdo con las primeras informaciones brindadas, el hecho ocurrió alrededor de las 12 horas de este martes sobre la colectora de Ruta 66, a la altura del ingreso al barrio San José de Palpalá, en sentido norte-sur.

A causa de los trabajos que llevaron adelante el personal de la Policía de la Provincia y de Bomberos, la circulación sobre la colectora de Ruta 66 se vio restringida por varios minutos. Familiares del fallecido se acercaron hasta la zona para reconocer el cuerpo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







