El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

El domingo que viene se realizan las elecciones legislativas en todo el país y Jujuy no es la excepción. En este marco, los candidatos y principales referentes del Frente Primero Jujuy Avanza, estuvieron en Palpalá realizando el cierre de campaña.

Embed - El Frente Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá Expectativas de cara al 26 de octubre El diputado Rubén Rivarola estuvo presente en el evento y dijo: "Esto es el verdadero peronismo, acá esta presente el peronismo, queremos un cambio real en nuestra provincia y en la Cámara de Diputados".

Por su parte, Eduardo Fellner, otro de los principales referentes del peronismo en Jujuy, resaltó el apoyo por parte de la gente y manifestó: "El 17 de octubre siempre ha sido una fecha importante para nosotros y la verdad es que con tanto acompañamiento popular uno se siente satisfecho".

Por otro lado y en relación a los comicios del próximo 26 de octubre, dijo que "se viene un desafío importante para la comunidad jujeña que nunca tuvo una experiencia de esta naturaleza y tampoco a nivel país".

Finalmente, el diputado provincial del bloque del PJ, Juan Jenefes, sostuvo: "Con banderas, con música, con trompetas, esta es la forma de demostrar la alegría. Las expectativas están y esperamos a que toda la gente nos acompañe el 26 con su voto porque esta es la verdadera lista peronista".

