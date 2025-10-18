sábado 18 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 14:49
Rumbo al domingo 26.

El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

Los referentes del Frente Primero Jujuy Avanza, acompañaron en el cierre de campaña en la ciudad de Palpalá pensando en los comicios del próximo domingo.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

El domingo que viene se realizan las elecciones legislativas en todo el país y Jujuy no es la excepción. En este marco, los candidatos y principales referentes del Frente Primero Jujuy Avanza, estuvieron en Palpalá realizando el cierre de campaña.

Embed - El Frente Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

Expectativas de cara al 26 de octubre

El diputado Rubén Rivarola estuvo presente en el evento y dijo: "Esto es el verdadero peronismo, acá esta presente el peronismo, queremos un cambio real en nuestra provincia y en la Cámara de Diputados".

Por su parte, Eduardo Fellner, otro de los principales referentes del peronismo en Jujuy, resaltó el apoyo por parte de la gente y manifestó: "El 17 de octubre siempre ha sido una fecha importante para nosotros y la verdad es que con tanto acompañamiento popular uno se siente satisfecho".

Por otro lado y en relación a los comicios del próximo 26 de octubre, dijo que "se viene un desafío importante para la comunidad jujeña que nunca tuvo una experiencia de esta naturaleza y tampoco a nivel país".

Finalmente, el diputado provincial del bloque del PJ, Juan Jenefes, sostuvo: "Con banderas, con música, con trompetas, esta es la forma de demostrar la alegría. Las expectativas están y esperamos a que toda la gente nos acompañe el 26 con su voto porque esta es la verdadera lista peronista".

El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá
El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

El Frente Primero Jujuy Avanza cerró su campaña en Palpalá

