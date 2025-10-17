El Frente Primero Jujuy Avanza realizó el cierre de campaña en Palpalá

Este viernes por la noche en el Estadio Olímpico de la localidad de Palpalá, militantes, funcionarios y candidatos del Frente Primero Jujuy Avanza llevaron a cabo un acto de cierre de campaña de cara a las Elecciones del domingo 26 de octubre. Además, celebraron el Día de la Lealtad Peronista.

Política. "Hay que recuperar la soberanía y la justicia social en el Día de la Lealtad Peronista", dijo Pedro Pascuttini

El evento estuvo encabezado por los candidatos Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, también estuvieron el diputado Rubén Armando Rivarola y el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, entre otros dirigentes.

En diálogo con Canal 4, el candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Primero Jujuy Avanza , Pedro Pascuttini , realizó un balance sobre la campaña electoral, destacó el acompañamiento de la gente y subrayó su compromiso con las necesidades sociales y económicas de la provincia.

“Es una noche especial e importante. El principal objetivo es servir el pueblo, llevar para ayudar, para servir a los jujeños y ser un instrumento de utilidad. El contacto con la gente fue lo más importante y positivo. Hemos podido advertir las circunstancias por las cuales están atravesando los jujeños, y tomamos nota de lo que debemos ayudar a corregir para salir de esta injusticia social”, sostuvo.

Frente Primero Jujuy Avanza en Palpalá. Frente Primero Jujuy Avanza en Palpalá.

El candidato consideró que este tramo de la campaña tiene un valor especial para el peronismo. “Es un momento triple en importancia: el Día de la Lealtad, el Día de la Madre y el encuentro con todos”, afirmó.

Con respecto a las expectativas de cara a las elecciones del 26 de octubre, aseguró: “Nuestra expectativa siempre fue el trabajo arduo, llegar a cada jujeño y mantenernos en esa misma sintonía. Luego, el pueblo y Dios dirán cómo son las cosas”.

image

Sobre los últimos días de campaña, Pascuttini adelantó que continuará recorriendo la provincia. “Vamos a seguir trabajando con la misma tesitura, tratando de resolver, de informar de qué se trata nuestra propuesta y este proyecto de vida y de provincia, para construir un futuro mejor que el que estamos teniendo”.

Asimismo, valoró el respaldo recibido: “El acompañamiento está, el calor de los jujeños también. Pero eso debe ir acompañado de propuestas útiles, serias y con una esperanza concreta para todos”.

image

Finalmente, llamó a la ciudadanía a acompañar su espacio en las urnas. “Pido que el 26 nos acompañen con el voto a la lista 501 del Frente Primero Jujuy Avanza. Quiero ser la voz de los jujeños, el defensor de sus derechos y de lo que nos pertenece como provincia, para que Jujuy se plante con firmeza dentro de esta Argentina federal que hoy parece no existir”.

Sobre sus motivaciones personales, Pascuttini reflexionó: “Más que un sueño, esto es una enorme responsabilidad. Quiero llegar para ayudar a los jujeños en temas que van desde la salud, la educación y la inseguridad, hasta el trabajo y el empleo. Hoy muchas familias están pasando momentos difíciles porque no les alcanza, y debemos ocuparnos de eso”.

El candidato cerró su mensaje con una mirada esperanzadora: “Las necesidades económicas del día a día afectan profundamente a las familias, sobre todo cuando hay niños, problemas de salud o jubilados. Es ahí donde tenemos que estar presentes y dar respuestas concretas”.

image Frente Primero Jujuy Avanza en Palpalá.

La candidata Verónica Valente, mencionó que "esta campaña fue gracias a ustedes que caminaron toda la provincia. Por eso compañeros quiero agradecer a toda la militancia que nos banca y sigue bancando las banderas. Gracias compañeros, hasta la victoria el 26".

Adrián Mendieta, también candidato a diputado nacional, comentó que "es un día muy importante, recordamos a muchos compañeros que no están. Pensamos en esta decisión que tomamos y todo el desafío de asumir la responsabilidad en un momento crítico del país y la provincia, y llevar un candidato como Pascuttini y Verónica. Tenemos expectativas de que la gente recepcione el mensaje que transmitimos. Vamos a tratar de llegar a lugares donde no pudimos llegar".

image

Por su parte, Rubén Armando Rivarola, señaló que "es un día que se sigue celebrando como hace 80 años, es una alegría total, este es el verdadero peronismo que viene de lejos o cerca. Queremos un cambio real en nuestra provincia, en la cámara de Diputados, por eso estamos trabajando con un gran hombre como lo es Pedro Pascuttini. Los compañeros vienen con alegría y corazón, porque los sienten. Vamos a ganar en 2025 y en 2027, vamos por la gobernación".

image

"Estoy contento, venimos de varias batallas, siempre quedan enseñanzas y alegrías. Pedro va a trabajar para cada ciudadano jujeño, no para los bloques, ni para lo que diga Milei ni para la Campora. La consigna es que trabajen para cada ciudadano que le puso el voto", añadió.