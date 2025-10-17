Carlos Sadir y el polideportivo del barrio Che Guevara: "Son obras que están cerca de la gente"

Habilitaron las actividades en el renovado polideportivo del barrio Che Guevara , en Alto Comedero . Carlos Sadir se mostró muy contento con la obra ya que ahora “ todos los chicos de esta zona tienen este lugar tan lindo para hacer deporte” , y recalcó que el polideportivo está renovado y “tiene que ver con esta política de apostar al deporte”.

“Es muy importante para la recreación de nuestros niños, para que hagan deportes”, y agregó que también “es una manera de darle alternativas para que hagan otras actividades. Es una obra muy linda y muy sentida y muy necesitada”.

Sadir dijo que “ estas obras están cerca de la gente. Estamos trabajando con obras en todas partes de la ciudad y, además, también en el interior. porque son tan importantes las obras que tienen que ver con la infraestructura, como puede ser un pavimento, con obras que tienen que ver con el deporte, con la salud”.

"Muy contento"

“Muy contento por este proyecto que se concluye”, dijo Daniel Valerio, presidente del Centro Vecinal. “Significa esperanza, haber sido escuchado por el Gobierno, que apuesta a estos barrios”, agregó.

Calificó el polideportivo como “imponente”, y subrayó que será utilizado por todas las instituciones. “Obvio que se necesita más infraestructura del barrio, pero esto es un comienzo, que te da más esperanza para poder seguir gestionando más cosas para nuestro querido barrio”.

“Antes era un sueño y hoy es una realidad”

Javier Villarreal, uno de los cooperativistas que construyó el multiespacio, dijo que “es un pulmón de contención”, y que trabajarán escuelas de fútbol y de otros deportes. “Hacía falta este tipo de obra para darle contención y calidad de vida a todos”.

“La iluminación es hermosa, y también es la seguridad del vecino, que lo merece, porque cuando llegamos acá, recuperamos el terreno, terminamos el muro de contención, ganamos terreno y ganamos espacios”, destacó.

“Hicimos una plaza a la par de esto para que la familia venga y lo use”, y resaltó que la gente está contenta, “porque la contención está”, y agregó que desde el sector “trabajaron mucho para que esto se concrete. Antes era un sueño y hoy es una realidad”.

El trabajo en el barrio Che Guevara

El ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, dijo que “no me acuerdo el número, si es 46 o 47 que estamos haciendo. No hacemos diferencia de barrio, todos tienen las mismas características: fútbol 5, básquet, vóley, todos son del mismo tipo de piso, las mismas características, aunque este tiene tribunas”.

Marcó que el polideportivo “estaba muy abandonado, había un zanjón oscuro, una zona bastante complicada y la gente nos pidió si podíamos darle alguna actividad, mejorarlo, iluminarlo”, y subrayó la satisfacción por el cambio que tiene el lugar. “Esperemos que la gente lo disfrute y que lo cuide”.

Destacó la decisión del Gobierno de recuperar polideportivos en Jujuy. “Acá no tenían donde practicar, no había un lugar así para que los chicos puedan jugar tranquilos, el piso estaba todo dañado y hoy mirá lo que es, todos los chicos disfrutando”, destacó.