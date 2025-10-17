viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 21:33
Alto Comedero.

Carlos Sadir y el polideportivo del barrio Che Guevara: "Son obras que están cerca de la gente"

Comenzaron las actividades deportivas en el nuevo polideportivo del barrio Che Guevara en Alto Comedero. Estuvo presente Carlos Sadir.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo

Habilitaron las actividades en el renovado polideportivo del barrio Che Guevara, en Alto Comedero. Carlos Sadir se mostró muy contento con la obra ya que ahora “todos los chicos de esta zona tienen este lugar tan lindo para hacer deporte”, y recalcó que el polideportivo está renovado y “tiene que ver con esta política de apostar al deporte”.

Lee además
Obras paraclubes deportivos y espacios recreativos (Foto ilustrativa) 
Infraestructura.

Anunciaron que habrá más obras en clubes y polideportivos de Jujuy: cuáles serán
El sueño de un hombre solidario.
Jujuy.

Desmontó un baldío, construyó una plaza y ahora necesita ayuda para instalar un polideportivo

“Es muy importante para la recreación de nuestros niños, para que hagan deportes”, y agregó que también “es una manera de darle alternativas para que hagan otras actividades. Es una obra muy linda y muy sentida y muy necesitada”.

Sadir dijo que “estas obras están cerca de la gente. Estamos trabajando con obras en todas partes de la ciudad y, además, también en el interior. porque son tan importantes las obras que tienen que ver con la infraestructura, como puede ser un pavimento, con obras que tienen que ver con el deporte, con la salud”.

Carlos Sadir en el polideportivo del barrio Che Guevara
Carlos Sadir en el polideportivo del barrio Che Guevara

Carlos Sadir en el polideportivo del barrio Che Guevara

"Muy contento"

“Muy contento por este proyecto que se concluye”, dijo Daniel Valerio, presidente del Centro Vecinal. “Significa esperanza, haber sido escuchado por el Gobierno, que apuesta a estos barrios”, agregó.

Calificó el polideportivo como “imponente”, y subrayó que será utilizado por todas las instituciones. “Obvio que se necesita más infraestructura del barrio, pero esto es un comienzo, que te da más esperanza para poder seguir gestionando más cosas para nuestro querido barrio”.

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo
Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo

“Antes era un sueño y hoy es una realidad”

Javier Villarreal, uno de los cooperativistas que construyó el multiespacio, dijo que “es un pulmón de contención”, y que trabajarán escuelas de fútbol y de otros deportes. “Hacía falta este tipo de obra para darle contención y calidad de vida a todos”.

“La iluminación es hermosa, y también es la seguridad del vecino, que lo merece, porque cuando llegamos acá, recuperamos el terreno, terminamos el muro de contención, ganamos terreno y ganamos espacios”, destacó.

“Hicimos una plaza a la par de esto para que la familia venga y lo use”, y resaltó que la gente está contenta, “porque la contención está”, y agregó que desde el sector “trabajaron mucho para que esto se concrete. Antes era un sueño y hoy es una realidad”.

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo
Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo

Vecinos del barrio Che Guevara en Alto Comedero y el renovado polideportivo

El trabajo en el barrio Che Guevara

El ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, dijo que “no me acuerdo el número, si es 46 o 47 que estamos haciendo. No hacemos diferencia de barrio, todos tienen las mismas características: fútbol 5, básquet, vóley, todos son del mismo tipo de piso, las mismas características, aunque este tiene tribunas”.

Marcó que el polideportivo “estaba muy abandonado, había un zanjón oscuro, una zona bastante complicada y la gente nos pidió si podíamos darle alguna actividad, mejorarlo, iluminarlo”, y subrayó la satisfacción por el cambio que tiene el lugar. “Esperemos que la gente lo disfrute y que lo cuide”.

Destacó la decisión del Gobierno de recuperar polideportivos en Jujuy. “Acá no tenían donde practicar, no había un lugar así para que los chicos puedan jugar tranquilos, el piso estaba todo dañado y hoy mirá lo que es, todos los chicos disfrutando”, destacó.

Embed - Carlos Sadir y el polideportivo del barrio Che Guevara: "Son obras que están cerca de la gente"

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Anunciaron que habrá más obras en clubes y polideportivos de Jujuy: cuáles serán

Desmontó un baldío, construyó una plaza y ahora necesita ayuda para instalar un polideportivo

En Alto Comedero está el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy

Importante incendio de pastizales sobre Ruta 66 en cercanías a Alto Comedero

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Lo que se lee ahora
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel