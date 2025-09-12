viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 07:19
Mascotas.

En Alto Comedero está el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy

Zoonosis Municipal confirmó que el 40% de los animales de San Salvador se concentran en Alto Comedero, el sector con mayor demanda de castraciones.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alto Comedero concentra el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy

Alto Comedero concentra el 40% de los animales de San Salvador de Jujuy

Embed - Población animal en Alto Comedero - todojujuy

Este dato explica la fuerte demanda de atenciones en el Centro Modelo de Zoonosis 2, donde desde su inauguración no bajan de 40 turnos diarios para cirugías y controles veterinarios. “Alto Comedero concentra la mayor población de animales en la capital, lo que convierte a esta zona en el epicentro de las campañas masivas ”, detalló Sáenz.

Alto Comedero: el lugar con mayor cantidad de animales

Tenencia responsable y denuncias

Sáenz también remarcó la importancia de la tenencia responsable y la necesidad de cambiar prácticas culturales que aún persisten, como la de acumular numerosos animales dentro de un mismo domicilio.

Si bien el municipio no tiene facultad para aplicar sanciones, recordó que la Justicia contravencional sí puede actuar en casos de maltrato animal, crueldad, animales supernumerarios o falta de higiene. Las denuncias pueden realizarse en cualquier comisaría o directamente en la sede contravencional de avenida Fascio N° 650.

“Es importante que la sociedad sepa que existen mecanismos para intervenir en estas situaciones, que no solo afectan a los animales, sino también a la convivencia comunitaria ”, concluyó Sáenz.

Castración de mascotas: ¿Cuáles son los requisitos?
Castración de mascotas: ¿Cuáles son los requisitos?

Castración de mascotas: ¿Cuáles son los requisitos?

Campaña de castración masiva

En paralelo, el municipio lleva adelante una campaña de castración masiva, que ya supera las 15.000 cirugías en lo que va del año, un número que incluso deja atrás las cifras alcanzadas en 2024.

Los operativos se realizan de manera simultánea en diferentes puntos: Zoonosis 2 en Alto Comedero, Campo Verde, el edificio central y el móvil de castraciones. Durante solo este día jueves se llegó a 120 cirugías, mientras que el resto de la semana el promedio ronda las 100 intervenciones diarias.

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel