martes 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 - 10:45
Interior.

Tragedia en Las Pampitas: un hombre murió atropellado en la Ruta 53

El hecho ocurrió anoche cerca de la medianoche en la Ruta Provincial 53, a la altura del barrio Florida en Las Pampitas. La víctima murió en el lugar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Trágico accidente en Ruta 53 - Perico -&nbsp;

Trágico accidente en Ruta 53 - Perico - 

Un trágico accidente se registró anoche en la Ruta Provincial N° 53, a la altura del barrio Florida de Las Pampitas, cuando un hombre de alrededor de 40 años fue atropellado por una camioneta mientras caminaba por la banquina.

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche del lunes, y según las primeras informaciones, el conductor no logró evitar el impacto. Personal del SAME y efectivos policiales acudieron de inmediato, pero al llegar confirmaron que la víctima había fallecido en el acto.

Peritajes y tránsito interrumpido en la zona

Ante la gravedad del hecho, la Policía de la Provincia realizó pericias para determinar las causas del siniestro y establecer la mecánica del accidente.

Durante el operativo, el tránsito en la ruta estuvo interrumpido por varias horas, generando desvíos y demoras en el sector.

Hasta el momento, no se dio a conocer la identidad de la víctima.

Segundo hecho trágico en dos semanas

Este episodio se convierte en el segundo siniestro fatal ocurrido en la misma zona en menos de quince días. Vecinos de Las Pampitas manifestaron su preocupación y tristeza, y reclamaron mayor iluminación y controles de velocidad en la ruta.

“Cada noche es más peligroso caminar por esta zona, no hay luz y los autos pasan rápido”, expresaron algunos residentes tras conocerse la noticia.

La Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Perico tomó intervención en el caso y continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias del accidente.

