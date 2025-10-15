Preocupación por el peligro en la Ruta 2: exceso de velocidad y reiterados accidentes

Otra vez, la Ruta Provincial N°2, en cercanías del barrio El Cortijo, camino a La Almona y Los Alisos, fue escenario de un nuevo siniestro vial . La situación genera preocupación entre los vecinos y los automovilistas que circulan diariamente por esa zona del sur de San Salvador de Jujuy .

En ese sentido, el subcomisario Hugo Cabeza de Operaciones de Seguridad Vial, le comentó a Canal 4 que el hecho ocurrió sobre "Ruta 2, kilómetro 5. Hubo una colisión lateral entre dos vehículos".

El principal problema se genera por el exceso de velocidad de muchos conductores que utilizan la vía como conexión rápida hacia los barrios y localidades cercanas. “Desde septiembre a la fecha se produjeron cuatro hechos viales en ese lugar, de los cuales dos fueron con personas lesionadas y daños materiales, y uno de ellos producto de un caballo suelto”, afirmó.

El Subcomisario sostuvo además que uno de los puntos críticos es en cercanía de un polideportivo de un colegio secundario que está en el lugar donde “muchos vehículos giran en 'U' poniendo en riesgo a quienes circulan por el lugar”.

Los vecinos aseguran que los siniestros son frecuentes, con choques y despistes que se repiten en distintos puntos del trayecto.

"Influye bastante la velocidad, influye a veces las personas que están cansadas y no tienen los reflejos para manipular el vehículo. Por eso es importante respetar las normas de tránsito, respetar los límites de velocidad, usar en todo tiempo el cinturón de seguridad", añadió.

image Un camión volcó y aplastó un auto en 2023.

Animales sueltos, otro riesgo constante

A los problemas viales se suma la presencia de caballos sueltos en la banquina e incluso sobre la calzada. Esta situación representa un alto riesgo de accidentes, especialmente durante la noche, cuando la visibilidad es reducida.

Antecedentes graves

En febrero de este año, una persona en situación de calle fue hallada sin vida sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 15, en dirección al barrio Norte–La Almona. La Policía de la Provincia tomó conocimiento del hecho tras el aviso de automovilistas que divisaron un “bulto” sobre la cinta asfáltica.

A principios de año, se registró otro siniestro grave en la zona de La Almona, cerca del country Arbolada. Una camioneta Chevrolet 4x4 negra, en la que viajaban cinco personas, perdió el control y volcó, dejando como saldo un hombre en grave estado y otras cuatro personas internadas, entre ellas una niña.

También, en enero un motociclista falleció y su acompañante quedó grave, luego de ambos protagonizaran un siniestro vial mientras circulaban por la Ruta provincial Nº 2 a la altura de la localidad de Juan Galán.

En marzo del año pasado una persona mayor de edad, en estado de ebriedad, iba conduciendo un Peugeot color blanco a la altura del club La Almona perdió el control del auto y terminó volcando.