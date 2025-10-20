martes 21 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 18:44
Crimen.

La impactante nueva declaración de Pablo Laurta tras ser indagado por el doble femicidio

Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba para ser indagado bajo un fuerte operativo de seguridad.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pablo Laurta.

Al llegar, Laurta —que ya cumplía prisión preventiva en Entre Ríos por otro homicidio— volvió a hablar con la prensa y declaró: “Las dos fallecidas tenían ambas denuncias por explotación infantil y por secuestro”, dijo al llegar a la prensa. “Yo hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Ahora él ahora está seguro”, respondió, sin muestras de remordimiento ni arrepentimiento, a los cronistas que le preguntaron por qué había matado a tres personas. “Espero lo mejor para él”, cerró en relación a P., de 5 años.

La indagatoria se da en el marco de una investigación que se complica por la aparición de un video clave y el hallazgo parcial de los restos de otro hombre, el remisero Martín Sebastián Palacio, vinculado con el caso.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Antes, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

