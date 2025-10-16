"Yo fui a rescatar a mi hijo": la polémica declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta volvió a hablar con la prensa este jueves al salir de los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, donde se le dictaron 120 días de prisión preventiva. Custodiado por personal policial, el acusado del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), repitió ante las cámaras:
El acusado por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra volvió a hablar: dijo que actuó “por justicia” y que solo quiso “rescatar a su hijo”.
Laurta fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio, ocurrido horas antes de los asesinatos en Córdoba. Según confirmaron fuentes judiciales, la jueza de Garantías Gabriela Seró hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie y ordenó que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses mientras avanza la investigación.
En paralelo, la Justicia cordobesa avanza con la causa por los femicidios. Laurta será trasladado en las próximas horas a esa provincia para ser indagado formalmente. También se espera que sea sometido a exámenes médicos y psiquiátricos para determinar si presenta alteraciones mentales o falta de conciencia al momento de los hechos.
No es la primera vez que el acusado habla públicamente. El miércoles, durante otro traslado, había asegurado ante Canal 9 Litoral:
La palabra de su madre
Desde Canelones, Uruguay, la madre del acusado, Estrella Laurta Varela, se manifestó con dolor ante los medios:
En diálogo con A24, expresó además: “Esto es como esas cosas que ves en Netflix y pensás que nunca te van a pasar. Hoy me pasa a mí. Mi nieto está solo en el mundo: sin su madre, sin su abuela y sin su padre”.
Pablo Laurta
Pablo Laurta es acusado de un doble femicidio en Córdoba.
Contexto del caso
El crimen de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrió el sábado pasado en Córdoba. Según la investigación, ambas fueron asesinadas en el domicilio donde Laurta había ido a buscar a su hijo. Los investigadores aseguran que hubo planificación y violencia extrema en el ataque.
El caso generó gran conmoción tanto en Argentina como en Uruguay, país natal del acusado, y reavivó el debate sobre la violencia de género y las medidas de protección a las víctimas.
