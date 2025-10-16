jueves 16 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de octubre de 2025 - 16:40
Policiales.

"Yo fui a rescatar a mi hijo": la polémica declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio en Córdoba

El acusado por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba volvió a hablar: dijo que actuó “por justicia” y que solo quiso rescatar a su hijo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
image
Lee además
En Misiones se encuentra una de las ruinas jesuíticas más relevantes de América Latina. video
Turismo.

El pueblo del norte que combina magia e historia y fascina a todos los turistas
El dólar vuelve a subir y caen las acciones de empresas argentinas en Wall Street.
Economía.

El dólar subió otra vez: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

“Yo fui a rescatar a mi hijo” “Yo fui a rescatar a mi hijo”

Vine por mi hijo

El acusado por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra volvió a hablar: dijo que actuó “por justicia” y que solo quiso “rescatar a su hijo”.

Laurta fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio, ocurrido horas antes de los asesinatos en Córdoba. Según confirmaron fuentes judiciales, la jueza de Garantías Gabriela Seró hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie y ordenó que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

En paralelo, la Justicia cordobesa avanza con la causa por los femicidios. Laurta será trasladado en las próximas horas a esa provincia para ser indagado formalmente. También se espera que sea sometido a exámenes médicos y psiquiátricos para determinar si presenta alteraciones mentales o falta de conciencia al momento de los hechos.

No es la primera vez que el acusado habla públicamente. El miércoles, durante otro traslado, había asegurado ante Canal 9 Litoral:

“Todo fue por justicia”. “Todo fue por justicia”.

La palabra de su madre

Desde Canelones, Uruguay, la madre del acusado, Estrella Laurta Varela, se manifestó con dolor ante los medios:

“No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”.

En diálogo con A24, expresó además: “Esto es como esas cosas que ves en Netflix y pensás que nunca te van a pasar. Hoy me pasa a mí. Mi nieto está solo en el mundo: sin su madre, sin su abuela y sin su padre”.

Pablo Laurta
Pablo Laurta es acusado de un doble femicidio en Córdoba.

Pablo Laurta es acusado de un doble femicidio en Córdoba.

Contexto del caso

El crimen de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrió el sábado pasado en Córdoba. Según la investigación, ambas fueron asesinadas en el domicilio donde Laurta había ido a buscar a su hijo. Los investigadores aseguran que hubo planificación y violencia extrema en el ataque.

El caso generó gran conmoción tanto en Argentina como en Uruguay, país natal del acusado, y reavivó el debate sobre la violencia de género y las medidas de protección a las víctimas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo del norte que combina magia e historia y fascina a todos los turistas

El dólar subió otra vez: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

Los precios mayoristas subieron un 3,7% en septiembre y llevan un alza del 20% anual

Luis Caputo prometió reformas laboral, tributaria y nuevos incentivos al ahorro en pesos

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

Lo que se lee ahora
elecciones 2025: ¿que pasa si marco con emojis o corazones en la bup?
Datos.

Elecciones 2025: ¿Qué pasa si marco con emojis o corazones en la BUP?

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver video
Horror.

El sospechoso de matar a su madre en Jujuy habría convivido más de 10 días con el cadáver

Intentóapuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy
Zona sur.

Intentó apuñalar a policías y fue detenido en San Salvador de Jujuy

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

La secuencia del terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel