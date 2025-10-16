"Yo fui a rescatar a mi hijo": la polémica declaración de Pablo Laurta tras el doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta volvió a hablar con la prensa este jueves al salir de los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, donde se le dictaron 120 días de prisión preventiva . Custodiado por personal policial, el acusado del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54) , repitió ante las cámaras:

Economía. El dólar subió otra vez: a cuánto cerró este jueves 16 de octubre

Turismo. El pueblo del norte que combina magia e historia y fascina a todos los turistas

Laurta fue imputado por el homicidio del remisero Martín Palacio , ocurrido horas antes de los asesinatos en Córdoba. Según confirmaron fuentes judiciales, la jueza de Garantías Gabriela Seró hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie y ordenó que el acusado permanezca detenido durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

El acusado por el asesinato de su ex pareja y su ex suegra volvió a hablar: dijo que actuó “por justicia” y que solo quiso “rescatar a su hijo”.

“Yo fui a rescatar a mi hijo” “Yo fui a rescatar a mi hijo”

En paralelo, la Justicia cordobesa avanza con la causa por los femicidios. Laurta será trasladado en las próximas horas a esa provincia para ser indagado formalmente. También se espera que sea sometido a exámenes médicos y psiquiátricos para determinar si presenta alteraciones mentales o falta de conciencia al momento de los hechos.

No es la primera vez que el acusado habla públicamente. El miércoles, durante otro traslado, había asegurado ante Canal 9 Litoral :

“Todo fue por justicia”. “Todo fue por justicia”.

La palabra de su madre

Desde Canelones, Uruguay, la madre del acusado, Estrella Laurta Varela, se manifestó con dolor ante los medios:

“No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”. “No puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona que crié”.

En diálogo con A24, expresó además: “Esto es como esas cosas que ves en Netflix y pensás que nunca te van a pasar. Hoy me pasa a mí. Mi nieto está solo en el mundo: sin su madre, sin su abuela y sin su padre”.

Pablo Laurta Pablo Laurta es acusado de un doble femicidio en Córdoba.

Contexto del caso

El crimen de Luna Giardina y Mariel Zamudio ocurrió el sábado pasado en Córdoba. Según la investigación, ambas fueron asesinadas en el domicilio donde Laurta había ido a buscar a su hijo. Los investigadores aseguran que hubo planificación y violencia extrema en el ataque.

El caso generó gran conmoción tanto en Argentina como en Uruguay, país natal del acusado, y reavivó el debate sobre la violencia de género y las medidas de protección a las víctimas.