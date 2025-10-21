Elecciones 2025: cómo funcionará el voto asistido para personas con discapacidad

De cara a las elecciones legislativas 2025, el Secretario Electoral Federal, Manuel Álvarez del Rivero, brindó detalles sobre el voto asistido y las cabinas accesibles que estarán disponibles en los establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar la participación y la privacidad de las personas con discapacidad en el acto electoral.

Álvarez del Rivero explicó que las escuelas contarán con cabinas de votación accesibles, diseñadas para que las personas con discapacidad puedan emitir su voto en condiciones adecuadas. "Estas cabinas le permiten al elector la privacidad suficiente para emitir el voto, y la seguridad que nos da esto nos permite garantizar el secreto del voto", afirmó.

En relación a las personas con discapacidad visual, señaló que no habrá plantillas en sistema braille o similares, pero remarcó que las cabinas accesibles estarán ubicadas en lugares de fácil acceso, con un diseño adaptado que incluye un pie y un escritorio a la altura adecuada para facilitar el uso de la urna y las boletas.

Cómo funciona el voto asistido El Secretario Electoral detalló que el voto asistido está pensado para aquellos electores que, por alguna condición o discapacidad, necesiten ayuda para ejercer su derecho al voto. “El mismo podrá acceder a la cabina acompañado por una persona de su confianza o por el presidente de mesa”, explicó Álvarez del Rivero.

Esta modalidad busca asegurar que todas las personas, sin excepción, puedan participar del proceso electoral en igualdad de condiciones, preservando tanto la autonomía como el secreto del sufragio.

Un paso más hacia la inclusión electoral Con estas medidas, la Justicia Electoral de Jujuy reafirma su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, promoviendo que cada ciudadano pueda ejercer plenamente su derecho al voto, sin barreras físicas ni administrativas. "Queremos que todos los jujeños puedan votar con libertad, privacidad y seguridad. El voto es un derecho que debe estar garantizado para todos", concluyó Álvarez del Rivero.

