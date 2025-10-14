¿Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025?

¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

El 26 de octubre hay Conocé cómo se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre. Se renuevan 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores. Será la primera elección nacional con Boleta Única de Papel (BUP), implementada por la Ley 27.781.

Cómo será la mecánica con la BUP La BUP muestra toda la oferta de tu distrito en una sola hoja; columnas por partido y filas por categoría (diputados y, donde corresponda, senadores). Se marca una opción por categoría. No hay “lista completa” con una sola marca.

No hay lista completa

No hay votos por cada uno de los partidos Conocé cómo se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre. ¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025? Paso a paso La autoridad de mesa te entrega 1 boleta y 1 lapicera .

En la cabina, marcá un casillero por categoría .

Doblá la boleta como indica el impreso para preservar el secreto.

Depositá la boleta en la urna y retirate con tu DNI. Horario: 8 a 18. Votos válidos, en blanco y nulos (con BUP) Válido : boleta oficial con una marca por categoría claramente identificable.

En blanco : sin marcas en una o más categorías (cuenta como en blanco solo en esas categorías).

Nulo: dos o más marcas en la misma categoría, boleta rota que impide identificar la opción, inscripciones que anulan la lectura o cualquier boleta no oficial. La nulidad se limita a la categoría afectada. Documentos para votar Podés votar con:

LE/LC ,

, DNI libreta verde ,

, DNI libreta celeste

DNI tarjeta .

. El ejemplar debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.

al que figura en el padrón. No es válido el “DNI en el celular”. Podés practicar antes de ir a votar El sitio oficial ofrece simulador de BUP y material de capacitación. Útil para ver el diseño de la boleta de tu distrito y practicar la marca correcta.

Clave para evitar errores llevá tu DNI ,

, verificá dónde votás ,

, recordá una marca por categoría ,

, plegar y a la urna .

y . no sacar fotos

y no busques el Cuarto oscuro Embed - ¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025? Dónde se elige Senado y dónde no Además de Diputados, este año votan Senadores la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En el resto, solo se elige Diputados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.