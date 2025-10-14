martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 14:35
Video explicativo.

¿Cómo votar con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025?

Llegan las elecciones 2025 donde se renuevan 127 diputados y 24 senadores con Boleta Única de Papel. Paso a paso para marcar, doblar y evitar votos nulos

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
BUP
¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

Boleta Única de Papel: los cambios que vamos a tener en las elecciones 2025 y cómo será la votación
Elecciones.

Boleta Única de Papel: los cambios que vamos a tener en las elecciones 2025 y cómo será la votación
Boleta Única de Papel - Elecciones 2025
Política.

En seis simples pasos, cómo votar en Jujuy con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cómo será la mecánica con la BUP

La BUP muestra toda la oferta de tu distrito en una sola hoja; columnas por partido y filas por categoría (diputados y, donde corresponda, senadores). Se marca una opción por categoría. No hay “lista completa” con una sola marca.

  • No hay lista completa
  • No hay votos por cada uno de los partidos
Conocé cómo se implementará la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del 26 de octubre.
¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

¿Cómo vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025?

Paso a paso

  • La autoridad de mesa te entrega 1 boleta y 1 lapicera.

  • En la cabina, marcá un casillero por categoría.

  • Doblá la boleta como indica el impreso para preservar el secreto.

  • Depositá la boleta en la urna y retirate con tu DNI.

    Horario: 8 a 18.

Votos válidos, en blanco y nulos (con BUP)

  • Válido: boleta oficial con una marca por categoría claramente identificable.

  • En blanco: sin marcas en una o más categorías (cuenta como en blanco solo en esas categorías).

  • Nulo: dos o más marcas en la misma categoría, boleta rota que impide identificar la opción, inscripciones que anulan la lectura o cualquier boleta no oficial. La nulidad se limita a la categoría afectada.

Documentos para votar

Podés votar con:

  • LE/LC,
  • DNI libreta verde,
  • DNI libreta celeste
  • DNI tarjeta.
  • El ejemplar debe ser igual o posterior al que figura en el padrón.
  • No es válido el “DNI en el celular”.

Podés practicar antes de ir a votar

El sitio oficial ofrece simulador de BUP y material de capacitación. Útil para ver el diseño de la boleta de tu distrito y practicar la marca correcta.

Clave para evitar errores

  • llevá tu DNI,
  • verificá dónde votás,
  • recordá una marca por categoría,
  • plegar y a la urna.
  • no sacar fotos
  • y no busques el Cuarto oscuro

Dónde se elige Senado y dónde no

Además de Diputados, este año votan Senadores la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En el resto, solo se elige Diputados.

