En seis simples pasos, cómo votar en Jujuy con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Boleta Única de Papel - Elecciones 2025

El domingo 26 de octubre los argentinos irán nuevamente a las urnas en el marco de las elecciones 2025. En este contexto, los ciudadanos asistirán para votar la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En ese marco, por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, por lo que te detallamos el paso a paso de cómo se lleva adelante el proceso electoral.

La Cámara Nacional Electoral dio a conocer cómo será el voto en cada provincia, por lo que en esta nota te mostramos cómo será la BUP en Jujuy con los siete frentes electorales. Cabe destacar que la provincia renovará tres de las seis bancas que tiene en el Congreso de la Nación.

Paso a paso: cómo se vota con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025 A través de la información compartida por la Cámara Nacional Electoral, se detalló el paso a paso de cómo es la votación con la implementación de la Boleta Única de Papel:

Presentar el DNI a la autoridad de mesa. Recibirás la Boleta Única de Papel y un bolígrafo indeleble. Ingresá a la cabina de votación y marcá tu opción la categoría correspondiente -en Jujuy solo se vota para diputados nacionales-. Doblá la boleta según las indicaciones a su dorso. Depositá la boleta en la urna -sin sobre-. Firmá el padrón. Retirá tu constancia y DNI.

ejemplo boleta unica Así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre El orden de las agrupaciones políticas de cada provincia o jurisdicción en la Boleta Única de Papel se determina por sorteo realizado en audiencia pública. En este caso, en Jujuy se ubicarán de la siguiente forma: Frente de Izquierda y de Trabajadores Frente Jujuy Crece Frente Primero Jujuy Avanza Frente Fuerza Patria Frente Liberal Alianza la Libertad Avanza Transformación Libertaria boleta unica elecciones 2025 jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.