Chau cuarto oscuro: cómo será votar con Boleta Única de Papel en Jujuy

El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.
De este modo la BUP será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025 del 26 de octubre juntos con algunas modificaciones con el fin de hacer el acto eleccionario de mayor agilidad, trasparencia y facilidad para los electores y el conteo de votos.
Este 26 de octubre no habrá más cuartos oscuros, sino cabinas de votación, y los sobres pasarán al olvido, porque la boleta se completa con una tilde sobre el candidato elegido y se dobla para introducirla en la urna.
Tampoco habrá un orden de boletas como ocurría con las votaciones tradicionales, sino que cada agrupación política ocupa un lugar dentro de la boleta según el sorteo previamente realizado por las autoridades competentes.
Elecciones 2025 sin cuarto oscuro ni sobres
¿Qué es la Boleta Única de Papel (BUP)?
La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.
En el caso de Jujuy, el 26 de octubre elegiremos solo cargos para Diputados Nacionales. Jujuy renueva 3 bancas.
¿Cómo es su diseño?
La BUP está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas. Próximo a cada cargo electivo hay un casillero en blanco para que se pueda votar por cada una de las categorías.
¿Cuántas columnas tiene la BUP en Jujuy?
En esta elecciones la BUP oficializada para la provincia cuanta con 7 columnas, es decir 7 agrupaciones políticas que participaran de las elecciones 2025 en la provincia buscando una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
boleta unica elecciones 2025 jujuy
¿Cómo se estableció el orden de las agrupaciones políticas en la BUP en Jujuy?
El orden de las agrupaciones políticas en la provincia de Jujuy se llevó adelante mediante un sorteo especial con doble bolillero; uno mancaba el partido o agrupación, y el otro el orden en la Boleta.
Bajo esta modalidad, la Boleta Única de Papel que vamos a encontrar en Jujuy será con este orden:
- Frente de Izquierda y de Trabajadores
- Frente Jujuy Crece
- Frente Primero Jujuy Avanza
- Frente Fuerza Patria
- Frente Liberal
- Alianza la Libertad Avanza
- Transformación Libertaria
¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?
- Presenta tu DNI a la autoridad de mesa
- Recibí la BUP firmada por la autoridad de mesa y un bolígrafo.
- Ingresá a la cabina de votación y marca la opción que deseas.
- Doblá la BUP por las líneas marcadas en su dorso.
- Depositá la BUP doblada en la urna.
- Firmá el padrón y retirá tu DNI
