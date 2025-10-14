Javier Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

Javier Milei llegó a la Casa Blanca pasadas las 14hs para reunirse junto a Donald Trump.
La cumbre entre Javier Milei y Donald Trump se realiza luego de la intervención de EE.UU. en el mercado cambiario argentino.
El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.
Nota en desarrollo
