martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 15:01
EE.UU.

Javier Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

La cumbre entre Javier Milei y Donald Trump se realiza luego de la intervención de EE.UU. en el mercado cambiario argentino.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei se reúne en la Casa Blanca con Donald Trump

Javier Milei llegó a la Casa Blanca pasadas las 14hs para reunirse junto a Donald Trump.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

Javier Milei llegó a la Casa Blanca

Nota en desarrollo

