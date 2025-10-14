Javier Milei se reúne hoy con Donald Trump para consolidar la alianza estratégica con EE.UU

Javier Milei y Trump se reúnen hoy en la Casa Blanca para ratificar la alianza estratégica entre Argentina y EEUU.

Javier Milei y Donald Trump mantienen hoy un encuentro en la Casa Blanca con el objetivo de reafirmar su afinidad personal y fortalecer los lazos estratégicos entre Argentina y Estados Unidos . El presidente argentino aterrizó en Washington alrededor de la 1:00 de la madrugada (hora local) , bajo una ligera llovizna.

El operativo dispuso a Milei en el centro del convoy , rodeado por los vehículos oficiales que abrían y cerraban la comitiva. El mandatario llegó a la base militar Andrews junto a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia; Luis Caputo , ministro de Economía; Patricia Bullrich , ministra de Seguridad; y Santiago Bausilli , presidente del Banco Central .

El canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , recibieron a Javier Milei a su llegada a Washington . Toda la delegación oficial se hospeda en la Blair House , la residencia destinada a los huéspedes de Estado , situada frente a la Casa Blanca .

El encuentro con Donald Trump está previsto para las 14:00 (hora argentina) . Antes de la reunión privada, se espera un breve contacto con la prensa en el Salón Oval , tras lo cual comenzará la conversación entre ambos líderes. El Presidente argentino participará del cónclave junto a Werthein , Karina Milei , Luis Caputo , Patricia Bullrich , Oxenford y Santiago Bausilli , quien se sumará al encuentro debido a su rol en las negociaciones del paquete financiero .

Javier Milei, Donald Trump, Karina Milei, Luis Caputo y Gerardo Werthein.

El mandatario estadounidense estará acompañado por Marco Rubio, actual secretario de Estado; Scott Bessent, al frente del Tesoro; Pete Hegseth, a cargo del Departamento de Defensa; Howard Lutnick, designado como secretario de Comercio; Susie Wiles, jefa de Gabinete, y Peter Lamelas, embajador norteamericano en la Argentina.

Expectativas por la reunión en el Salón Oval y los temas en discusión

Luego del encuentro oficial en el Salón Oval, Milei y Trump, junto a sus respectivos equipos, participarán de un almuerzo de trabajo en la Sala de Gabinete. Aunque el orden del día no fue detallado, los temas centrales girarán en torno a la sostenibilidad del programa económico, el plan de asistencia financiera, los lazos comerciales y el análisis del rol de China en la región.

Al finalizar las actividades formales, Trump invitó a Milei, Karina Milei y Gerardo Werthein a presenciar la entrega de la Medalla de la Libertad, otorgada póstumamente al dirigente republicano Charlie Kirk.

Javier Milei y Charlie Kirk en Mar -a- Lago.

Cabe recordar que Trump tuvo un papel determinante en la gestión ante el FMI, facilitando un rescate económico en un momento de fuerte tensión financiera que amenazaba la continuidad del plan de ajuste impulsado por el Gobierno argentino.

A cambio, el mandatario estadounidense pidió al Gobierno de La Libertad Avanza que impulse una estrategia de cooperación con sectores opositores con el fin de limitar la influencia del kirchnerismo en el Congreso y frenar el avance geopolítico de China en el país.

La mirada estratégica de Trump sobre China y su respaldo al plan argentino

Desde Washington, observan con cautela las elecciones del 26 de octubre, aunque Trump apuesta personalmente por fortalecer la gestión de Milei para que pueda asegurar su reelección en 2027. El exmandatario republicano realiza así una jugada política a mediano plazo, buscando acelerar el enfrentamiento estratégico con Pekín.

En su visión, Xi Jinping representa el principal adversario global, y por ello exige lealtad total a sus socios internacionales, instándolos a alinearse sin titubeos con la Casa Blanca.

Para ese fin, Trump está dispuesto a movilizar los recursos del Tesoro norteamericano a fin de respaldar el programa económico de ajuste de Luis Caputo, mientras presiona a Milei para que desactive y congele los proyectos más relevantes de China en territorio argentino.

Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”, enfatizó Bessent, pocos días antes de la llegada del Presidente a Washington. No hay una a oficial de objetivos chinos a “sacar” de la Argentina, pero en Balcarce 50 -primer piso- conocen de memoria los blancos estratégicos de Xi que ya han sido apuntados por la administración Trump:

Swap de 18.500 millones de dólares en el Banco Central.

de 18.500 millones de dólares en el Banco Central. Exclusión de todas las licitaciones que impliquen comunicaciones y tecnología.

de todas las licitaciones que impliquen comunicaciones y tecnología. Bloqueo de las inversiones en minerales estratégicos y tierras raras.

de las inversiones en minerales estratégicos y tierras raras. Desmantelamiento de la base espacial en Neuquen.

El Tesoro de EEUU confirmó el swap por u$s20.000 millones.

La administración estadounidense mantiene su confianza en Milei, aunque en el Ala Oeste causaron sorpresa las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien repitió los dichos de Scott Bessent en relación con China.

Desde Casa Rosada aclararon en Washington que Francos actuó por cuenta propia, sin coordinación previa, y que Milei reafirmará su postura oficial sobre el vínculo con Pekín durante su encuentro con Trump en el Salón Oval. Tras completar su agenda en la Casa Blanca, el presidente argentino emprenderá su regreso al país, con arribo previsto a Buenos Aires antes del mediodía de mañana.