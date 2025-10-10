viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 18:38
Javier Milei indicó que buscará implementar "una reforma laboral y tributaria"

El presidente además anunció que intentará "eliminar 20 impuestos" y dijo que "logramos un apoyo histórico de Estados Unidos para el futuro".

Federico Franco
Por  Federico Franco
image

El presidente Javier Milei este viernes visitó la planta de Sidersa en San Nicolás, acompañado por el candidato a diputado Diego Santilli, funcionarios nacionales y referentes libertarios.

Durante el acto, Milei anunció que buscará implementar "una reforma laboral y tributaria". En detalle, el mandatario expresó: "Necesitamos más empresas contratando y más trabajadores trabajando. Con un marco jurídico claro, que deje de ser un obstáculo".

Agregó que "si nadie quiere cambiar los marcos actuales, seguirán como están. Queremos dar flexibilidad para que pueda haber más puestos de trabajo y mejores salarios" y remarcó: "Queremos que no sea necesario contratar un abogado para generar empleo formal".

image
Javier Milei en San Nicol&aacute;s.

Javier Milei en San Nicolás.

En relación a la justicia laboral, Milei sostuvo: "Queremos terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio. Vamos a eliminar la discrecionalidad de los jueces" y explicó que "se pretende otorgar mayor libertad a la hora de redactar acuerdos laborales, incluso en qué moneda será la remuneración". "El fin de este plan es dinamizar la economía", añadió.

Sobre la reforma tributaria, anunció: "Vamos a buscar eliminar 20 impuestos" y enfatizó: "Vamos a cortar de cuajo con esta adicción de inventar impuestos". Además, vaticinó: "El próximo Congreso será más reformista que el actual".

Milei también destacó el respaldo político: "Las decenas de diputados y senadores en todo el país, pero también muchos legisladores que sin pertenecer al Gobierno comparten el destino de país al cual conducen estas reformas**".

En materia de comercio exterior, afirmó: "Vamos a abrir las puertas de nuestro país para que ingresen productos de todo el mundo. Será un cambio de paradigma en la vida de los argentinos. Veremos una revolución productiva sin precedentes".

Javier Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos

Finalmente, Milei destacó la relación con Estados Unidos: "Es un gran día para el futuro económico del país. Ayer logramos un apoyo histórico de Estados Unidos para el futuro", en referencia al swap de US$20.000 millones acordado con la gestión de Donald Trump. "Este será un hito fundacional para una nueva era que está comenzando", concluyó.

Y agregó: “Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerza del pasado luchan para arruinar el futuro. Este respaldo es histórico para nuestras naciones y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos".

Embed - PLAN ARGENTINA GRANDE OTRA VEZ | Discurso del Presidente Milei en Sidersa

