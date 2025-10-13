Javier Milei viaja para reunirse con Donald Trump y después cerrará la campaña en Córdoba

Javier Milei hace una pausa la política local para reunirse con Trump y a su regreso cerrará la campaña en Córdoba.

Desde hace un tiempo, tal como sucedió en 2023, el presidente Javier Milei ha recorrido distintas regiones del país acompañado por sus principales candidatos, con el objetivo de fortalecer su imagen de cara a los comicios. No obstante, realizará una pausa breve en sus giras nacionales para mantener un encuentro en Washington con Donald Trump.

Política. Javier Milei se reunió con ejecutivos de OpenAI para encaminar una inversión billonaria en el país

Luego, al regresar, cerrará la campaña en Córdoba , uno de los distritos donde concentra mayor respaldo. El jefe de Estado viajará hacia la capital de Estados Unidos este lunes a las 15:00 , permaneciendo allí solo unas horas, ya que en la noche del martes regresará a Buenos Aires.

La delegación que acompañará a Milei en su vuelo estará compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo , y de Seguridad, Patricia Bullrich ; el portavoz Manuel Adorni , y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili .

Por su parte, en territorio estadounidense lo recibirán el canciller Gerardo Wherthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford , quienes también tomarán parte de las actividades previstas durante la visita.

El martes al mediodía, Milei marcará un hito al convertirse en el primer mandatario latinoamericano en ser recibido por Trump en el Salón Oval durante el segundo mandato del republicano en la Casa Blanca. De acuerdo con lo planificado, el líder libertario llegará a Blair House, la residencia oficial destinada a invitados, a la 1:05, y alrededor de las 12:00 se encontrará con su anfitrión para saludarlo y dejar su firma en el libro de honor.

El canciller estará esperando al Presidente en Washington.

Tras compartir un almuerzo de trabajo, ambos abordarán primero distintos temas incluidos en la agenda bilateral y, posteriormente, atenderán preguntas de los medios acreditados para el encuentro. Aunque aún está en fase de organización, se prevé que a las 17:00 Milei participe en una ceremonia en memoria de Charlie Kirk, el activista republicano recientemente asesinado mientras ofrecía un discurso.

Firma de acuerdos y declaraciones del Tesoro estadounidense

Antes de emprender el regreso, Milei dejará su firma en el libro de visitas de Blair House y posará para fotografías con el personal de la residencia, antes de abordar alrededor de las 22:00 el avión que lo transportará de vuelta a Argentina. Este encuentro ocurre pocos días después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmara un acuerdo de swap de divisas con Argentina por USD 20.000 millones.

El anuncio se produjo tras cuatro intensas jornadas de trabajo junto al ministro Caputo en Washington, luego de las cuales el funcionario norteamericano destacó “los cambios estructurales ya en marcha” por la administración libertaria y señaló que estas medidas “generarán importantes exportaciones en dólares y reservas de divisas”.

Trump recibirá a Milei en la Casa Blanca.

“La comunidad internacional, incluyendo el FMI, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos”, remarcó Bessent en un posteo que publicó el jueves pasado en su cuenta de X.

Retorno a la agenda local y recorridas por el país

Durante el encuentro con Trump, en la primera fila detrás de Milei se ubicarán Werthein, Karina Milei y Caputo, mientras que en la segunda estarán Bullrich, Oxenford y Bausili. Por motivos de protocolo, Adorni no participará de la sesión presencial.

Una vez de regreso en Buenos Aires, el Presidente retomará su agenda política interna, con la vista puesta en las elecciones del 26 de octubre, y el jueves tiene planeado un nuevo recorrido por el interior del país.

Milei volverá a Córdoba para cerrar la campaña de La Libertad Avanza.

Hasta ahora, el mandatario ha visitado Chaco, Mendoza, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, y en la mayoría de estas provincias posó para fotografías junto a los gobernadores locales. También recorrió las localidades bonaerenses de San Nicolás y Mar del Plata.

En cada destino, ya sea antes o después de sus recorridos con los candidatos, el jefe de Estado brindó entrevistas a medios regionales. Durante su más reciente visita a Corrientes, por ejemplo, criticó a la oposición por mostrar “una actitud totalmente destructiva” y por oponerse al programa económico de su gobierno.

“Sabemos que falta muchísimo, pero vamos en la dirección correcta. Por eso lo que nosotros le pedimos a los argentinos es que no aflojen. Estamos a mitad de camino, pero esta vez el esfuerzo vale la pena, porque todas las variables muestran que vamos en la dirección correcta. Pero también hay que tener claro que vos no vas a reconstituir 100 años de destrucción populista en 2; y en eso hay que decirle la verdad a la gente”, agregó.

Donald Trump recibirá a Milei en la Casa Blanca.

Cierre de campaña en Córdoba: historia y contexto electoral

En este contexto, el Presidente ya confirmó la sede y la fecha para el cierre de la campaña de La Libertad Avanza: será el 22 de octubre en Córdoba, una provincia donde su fuerza política cuenta con un respaldo significativo. Cabe destacar que Milei visitó Córdoba hace apenas tres semanas, momento en el que pronunció un discurso en la Bolsa de Comercio y luego lideró un acto en las escalinatas del Parque Sarmiento, dando inicio a las actividades partidarias.

Esta misma provincia también sirvió como escenario del cierre de campaña en 2023, previo al balotaje presidencial contra Sergio Massa, en un contexto que en aquel entonces también era incierto para el candidato libertario.

Milei lanza la campaña en Córdoba.

A pesar de haber ganado las PASO, en las elecciones generales el líder del Frente Renovador quedó primero, por lo que el hoy mandatario decidió suspender los actos en el Movistar Arena y trasladar su presentación a la vía pública de la ciudad de Córdoba.