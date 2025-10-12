Boleta Única de Papel: los cambios que vamos a tener en las elecciones 2025 y cómo será la votación

Los argentinos nos preparamos para las próximas elecciones 2025 .El domingo 26 de octubre llegarán las elecciones legislativas nacionales con la particularidad de que será el estreno de un nuevo sistema electoral: la Boleta Única de Papel – BUP. Será un cambio radical en agilidad, dejando atrás la clásica boleta partidaria tipo “sábana”.

Política. En seis simples pasos, cómo votar en Jujuy con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Política. Elecciones 2025 en Jujuy: así será la Boleta Única de Papel para el 26 de octubre

Se renueva la Cámara de Diputados y Senadores con la elección de 127 diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y 24 senadores nacionales en 8 distritos: Capital Federal, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Además de los cargos nacionales, habrá algunas elecciones simultáneas o concurrentes. Las primeras son aquellas en las que se utiliza el mismo sistema electoral a nivel nacional en la provincia; mientras que las segundas se caracterizan por tener dos boletas diferentes, con dos urnas separadas y distintas reglas.

En estas provincias se deberá votar con dos boletas distintas que pertenecen cada una a un sistema diferente.

Menos en Mendoza, en todas las provincias se votará con sistemas distintos (BUP y sistema tradicional de boletas partidarias). En caso de ambos sistemas con BUP las autoridades de mesa entregarán dos boletas.

No hay definición nacional sobre qué se votará primero: se decidirá localmente en cada provincia. En este caso, la votación, inevitablemente, demorará bastante más.

cuarto oscuro votos boletas.jpg

Elecciones 2025: Qué cambia el 26 de octubre con la BUP

Entre los datos más destacables, ya no habrá cuarto oscuro : cada mesa de votación tendrá dos biombos para que el votante marque la boleta. Podrá haber dos electores votando al mismo tiempo, uno en cada cabina.

: cada mesa de votación tendrá dos biombos para que el votante marque la boleta. Podrá haber dos electores votando al mismo tiempo, uno en cada cabina. Las mesas de votación podrán instalarse en pasillos o lugares abiertos , ya no son exclusivas las aulas. Esto se debe a que al necesitarse solo un biombo para separar, bien pueden ubicarse en otros espacios que antes era imposible.

, ya no son exclusivas las aulas. Esto se debe a que al necesitarse solo un biombo para separar, bien pueden ubicarse en otros espacios que antes era imposible. Tampoco hay más sobres : la boleta debe plegarse antes de meterla en la urna.

: la boleta debe plegarse antes de meterla en la urna. No se podrá sacar foto

Debes marcar la opción deseada

Dónde se mantiene el cuarto oscuro

En las tres provincias que hay elecciones concurrentes se mantiene el cuarto oscuro, ya que se votan cargos provinciales con la boleta partidaria tradicional.

En estos casos (Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca) habrá un cuarto oscuro tradicional en un aula y un biombo para la BUP en el pasillo.

En esos 3 distritos, la autoridad de mesa le da primero al elector la Boleta Única de Papel, vota (marca la BUP), lo deposita en la urna específica y luego le dan el sobre para votar en otra urna los cargos provinciales.

Distintos es el caso de Mendoza, que tendrá elecciones simultáneas, ambas votaciones con Boleta Única. De todas maneras, serán dos instrumentos de votación separados, uno para los cargos nacionales y otro para los provinciales.

boleta unica de papel elecciones

¿Cómo se vota?

El día de la elección el elector debe identificarse en su mesa de votación con su Documento Nacional de Identidad.

El presidente de mesa le entregará un ejemplar de BUP y un bolígrafo para que ingrese a la cabina.

El voto se realiza marcando con el bolígrafo los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos (en el caso de Jujuy es solo un casillero)

Luego de seleccionar las opciones de preferencia, la boleta debe ser doblada siguiendo las instrucciones del dorso, e introducida en la urna.

Algunos datos a tener en cuenta

Se debe marcar con una cruz la opción en el recuadro de cada categoría.

Si se votan diputados y senadores, hay que hacer una cruz en el casillero correspondiente a cada categoría.

No hay que llevar boletas , la boleta oficial es la que entrega el presidente de mesa.

, la boleta oficial es la que entrega el presidente de mesa. Si no se marca ninguna opción en una o más categorías, se considerará voto en blanco.

en una o más categorías, se considerará voto en blanco. Si se marca más de una opción por categoría, el voto será nulo.

por categoría, el voto será nulo. Como no hay lupa y la información es muy pequeña , por fuera del biombo habrá una gigantografía de la boleta con toda la información.

, por fuera del biombo de la boleta con toda la información. No se pueden tomar fotografías de la BUP. Esto tiene incluso una sanción económica, de hasta 200 módulos electorales.

image

¿Qué pasa si me equivoco al marcar la BUP?

Si una persona se arrepiente de su voto, se le daña la boleta o simplemente se equivoca al marcar, puede acercarse a la autoridad de mesa y pedir otra boleta. Cada boleta estará firmada por el presidente de mesa. También será contemplado el caso de una marca por fuera de los límites, por ser la primera elección de este tipo.

Tipos de votos

Voto Afirmativo o positivo: aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

Voto Nulo: los que sean emitidos mediante Boleta Única no oficializada; o con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas para la misma categoría (la nulidad solo afecta a la categoría en la que se hubiese producido la repetición de opciones). También será anulado si se hubiese roto alguna de las partes (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la rotura de la Boleta Única); o con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral (solo si esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida); y cuando junto con la Boleta Única plegada se hayan incluido objetos extraños a ella.

Voto en Blanco: aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Voto recurrido: aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Voto de Identidad Impugnada: aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.