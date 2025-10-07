Elecciones 2025: fechas, lugares y horarios de las capacitaciones para autoridades de mesa

El Juzgado Federal N°1 de Jujuy dio a conocer el cronograma de capacitaciones presenciales para las autoridades de mesa que participarán en las Elecciones 2025. Las jornadas se realizarán durante octubre en distintas localidades de la provincia, con un viático total de $80.000 para quienes asistan y cumplan con el presentismo.
Elecciones 2025: cronograma de capacitaciones
Las capacitaciones se dictarán en diferentes puntos de la provincia para facilitar la participación de las autoridades de mesa designadas.
Martes 14 de octubre
El Piquete: Punto Digital, Formosa esquina Jujuy – 11:00
La Mendieta: Salón Municipal de Cultura, Pasaje 20 de Junio s/n – 15:00E
Miércoles 15 de octubre
La Quiaca: Hotel Andino de Turismo, San Martín esquina República Siria – 12:00
Abra Pampa: CIC – Centro de Integración Comunitaria, Casabindo s/n – 17:30
Jueves 16 de octubre
Perico: Escuela N°64 Independencia, General Güemes N°26 – 10:00
Monterrico: Bachillerato Provincial N°3 Carlos O. Cornejo, Uruguay s/n – 14:30
Martes 21 de octubre
San Antonio: Salón Municipal, Belgrano esquina Sarmiento – 10:00
El Carmen: Escuela de Educación Técnica N°1 “Ingeniero Luis Michaud”, Sarmiento y General Paz – 14:30
San Salvador de Jujuy
En la capital provincial, las capacitaciones se realizarán del lunes 20 al viernes 24 de octubre, a las 18:00, en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales de la Provincia de Jujuy, ubicado en Independencia esquina Argañaraz.
Viáticos para autoridades de mesa
Las autoridades de mesa que participen de las capacitaciones y cumplan con el presentismo recibirán los siguientes montos:
La Secretaría Electoral habilitó un número exclusivo para consultas de las autoridades de mesa: +54 9 388 685-8349. A través de este canal se podrán realizar consultas y también se informarán las próximas capacitaciones presenciales que se organicen en el marco del proceso electoral.
