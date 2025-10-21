Fabiola Yañez regresó al país y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

Fabiola Yañez regresó esta semana a la Argentina , procedente desde España, donde residía con Francisco, el hijo que tuvo junto a Alberto Fernández.

La ex primera dama Fabiola Yañez regresó esta semana a la Argentina desde España , donde residía junto a su hijo Francisco , fruto de su relación con el ex presidente Alberto Fernández .

En una entrevista televisiva, Yañez explicó que su decisión de volver al país responde al bienestar del niño y también al avance de la causa judicial que mantiene contra el ex mandatario por presunta violencia de género .

expresó en el programa A la Tarde, emitido por América TV.

Durante la entrevista, Yañez fue contundente al referirse a la relación con el ex jefe de Estado:

“No tenemos relación con Alberto Fernández. No es verdad que haya tenido de manera irregular a mi hijo en otro país.” “No tenemos relación con Alberto Fernández. No es verdad que haya tenido de manera irregular a mi hijo en otro país.”

La ex primera dama explicó que contaba con una residencia legal en España hasta 2028 y que el centro de vida de Francisco era Madrid, donde el niño tenía su colegio y pediatra asignados.

“Su padre no viajó nunca a visitar a Francisco. Se hace muy difícil que puedan tener una interacción de calidad a tanta distancia.” “Su padre no viajó nunca a visitar a Francisco. Se hace muy difícil que puedan tener una interacción de calidad a tanta distancia.”

Yañez manifestó su intención de facilitar una revinculación entre padre e hijo, siempre “en un entorno que brinde estabilidad y contención” al menor.

“Estoy viendo dónde instalarnos para que todo sea de la mejor manera para Francisco, que es por lo único que me levanto cada día.”

La causa judicial contra el ex presidente Alberto Fernández

La denuncia por violencia de género que Yañez presentó contra Fernández continúa activa.

El expediente, que se encuentra bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, avanza hacia la etapa de juicio oral y público por los presuntos delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo.

La defensa del ex presidente —a cargo de las abogadas Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi— pidió la nulidad de la investigación y el apartamiento del juez Julián Ercolini, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Pese al planteo, la Justicia ratificó la validez de las pruebas reunidas y la continuidad del proceso.

“La denuncia seguirá en la Justicia. Yo soy una persona resiliente, he podido salir adelante y ocuparme de mi hijo”, afirmó Yañez.

“Si mi historia sirve para otras personas, ojalá sirva” “Si mi historia sirve para otras personas, ojalá sirva”

En otro tramo de la entrevista, la ex primera dama reflexionó sobre la exposición pública de su caso y el impacto en otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“Busqué sanar cuestiones de muchos años. Si lo que a mí me sucedió porque fue más visible sirve para otras personas, ojalá sirva para eso.” “Busqué sanar cuestiones de muchos años. Si lo que a mí me sucedió porque fue más visible sirve para otras personas, ojalá sirva para eso.”

Yañez aseguró que continuará impulsando la denuncia en sede judicial y que su regreso al país busca equilibrar su vida familiar y garantizar el bienestar de su hijo.